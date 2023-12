Amoroso ahora dice que votaron 10,4 millones de personas en el referéndum

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, redujo la participación de votantes en el referendo consultivo sobre el Esequibo, al ofrecer un segundo balance del proceso este lunes 4 de diciembre.

En un acto en el que presentó las cifras al mandatario Nicolás Maduro en la sede del Poder Electoral, en Caracas, el funcionario zanjó la duda que sembró la noche del domingo al decir que participaron 10.431.907 personas en la consulta sobre la zona en reclamación.

“Comunicamos al pueblo de Venezuela que tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo”, aseguró el excontralor general de la República en el evento.

La cifra contrasta con los 10.554.320 de votos que Amoroso ofreció como primer boletín oficial la noche del domingo 3 de diciembre, cuando aseguró que la votación se incrementaría en las próximas horas porque casi a las 10:30 de la noche, cuando presentó las cifras, informó que aún había personas en colas en centros de votación.

Los 10 millones de votos era un viejo anhelo del chavismo desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República tras las elecciones de diciembre de 1998 y hasta su fallecimiento en marzo de 2013, pero hasta esta presentación de resultados no se había llegado a esa cantidad, ni con el fallecido mandatario ni en los procesos posteriores con Nicolás Maduro al frente de la Presidencia de la República.

Amoroso también dijo este lunes que entregarán el acta final de la consulta al presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, quien llamó al referéndum en septiembre pasado y fue jefe de la campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para el evento.

No son votos, son votantes

El domingo al leer el primer boletín, el funcionario habló de “millones de votos”, sin aclarar si eran electores o el número de sufragios que emitió cada persona que participó en la consulta que constó de cinco preguntas.

“Para que no quede duda ni malas interpretaciones”, afirmó del proceso en el que no hubo largas colas en las afueras de los centros de votación y tras los cuestionamientos de analistas o expertos en procesos electorales sobre este número de personas que participó en la consulta.

“(Elvis) Amoroso habló de más de 10 millones de votos. Lamentablemente la presentación de resultados del CNE fue tan pobre que no precisó si estaba hablando de votantes únicos o del total de votos que emitieron los que participaron (no ayuda que no ofrezca datos de abstención)” expresó el periodista Eugenio Martínez en su cuenta de la red social X, antes Twitter, sobre el primer balance oficial.

