Las organizaciones políticas Cambiemos, de Timoteo Zambrano; Alianza del Lápiz, de Antonio Ecarri, y Avanzada Progresista (AP), con Luis Augusto Romero como secretario general, fundaron una «coalición alternativa» denominada Vamos.

Esto ante el estancamiento de la Alianza Democrática conformada por cinco partidos que tienen representación en la Asamblea Nacional de 2020.

Los integrantes de Cambiemos y de AP, Iris De Franca y el diputado suplente (2020), Bruno Gallo respectivamente, aclararon a Efecto Cocuyo que la nueva alianza no gira en torno a las aspiraciones presidenciales de Ecarri.

De momento no es el abanderado de Vamos a Miraflores, porque se trata de una coalición abierta a que otros factores políticos y de la sociedad civil, gremios y sindicatos se sumen.

«Comienza una alianza abierta a la sociedad civil, al diálogo social, a otros factores políticos, un polo ajeno a la polarización, al conflicto, para buscar una solución pacífica y electoral a la crisis del país”, explicó Gallo sobre la coalición anunciada el lunes 24 de julio.

Alianza Democrática seguirá en la AN

Asimismo, indicaron que la Alianza Democrática, de la que Cambiemos y AP forman parte, se limitará solo al ámbito parlamentario porque en lo electoral «ya cumplió su tiempo» y se busca «amplitud». Lápiz entre tanto, por lo menos hasta diciembre de 2022, tenía representación en la AN de 2015.

«La Alianza Democrática fue una estructura electoral para las parlamentarias de 2020 y las regionales de 2021, aunque en las elecciones de gobernadores y alcaldes la alianza no fue tan perfecta porque no fuimos juntos en todos los estados. Será una fuerza solo dentro de la AN, pero para lo electoral decidimos ser más amplios e involucrar a actores de la sociedad civil, del diálogo social, sin vetos», expresó De Franca.

Alianza electoral caduca

La Alianza Democrática, reducida ahora solo al Parlamento, está conformada por el sector de Acción Democrática (AD) que controla el diputado de 2020, Bernabé Gutiérrez; el ala de Copei encabezada por el también parlamentario, Juan Carlos Alvarado; El Cambio de Javier Bertucci, Primero Venezuela de José Brito y Luis Parra. además de Cambiemos y AP.

Para las elecciones legislativas de diciembre de 2020, también estuvieron incorporados el Movimiento al Socialismo (MAS) y Soluciones, de Claudio Fermín, pero ambas terminaron apartándose por diferencias internas ya evidenciadas en las regionales.

Con este nuevo deslinde electoral no está planteado que las organizaciones integrantes de la Alianza Democrática elijan de su seno, por consenso, una candidatura presidencial para 2024, alternativa a la de la Plataforma Unitaria.

AD de Gutiérrez cuenta con seis aspirantes a Miraflores que esperan medirse en primarias internas: Leomagno Flores, Francisco Umbría, Menfri París, José Manuel Muquesa y Luis Eduardo Martínez, además del exgobernador de Amazonas.

Copei, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunció la candidatura presidencial de Alvarado, tampoco se descarta que Bertucci se postule nuevamente a la Jefatura de Estado como lo hizo en 2018.

AP y Cambiemos decidieron que no tendrán candidatura propia por lo que están abiertos a respaldar cualquier opción electoral, incluyendo una derivada de primarias o el consenso en el seno de la Plataforma Unitaria o fuera de ella, que cumpla algunos requisitos.

Incluso Luis Eduardo Martínez manifestó su apertura a que existan conversaciones no solo con Ecarri, sino con el empresario y comediante, Benjamín Rausseo quien declinó participar en las primarias del 22 de octubre y anunció que competirá como independiente en las presidenciales de 2024.

Primero Venezuela por su parte, lanzó al diputado de 2020, José Brito, como abanderado para las presidenciales.

A la espera del outsider

«Para AP el candidato presidencial debe ser una cara fresca y no estar involucrado en la polarización que lleva 20 años en el país, que no esté en la dinámica de la confrontación, comprometido con los problemas de la gente que están en agenda, abierto al diálogo, a la negociación, que rompa con la vía insurreccional. No apoyaremos a un neoliberal a trocha y mocha que crea que la salida es privatizar Pdvsa», advirtió Gallo en alusión velada a la candidata a primarias, María Corina Machado.

De Franca, que también citó los requisitos expuestos por Gallo, señaló que aún queda tiempo para la definición de una candidatura presidencial e incluso apostarían porque surja un outsider con una propuesta de país inclusiva y con verdadera opción de triunfo. Mencionó que si bien consideran que dentro de las primarias hay candidatos «extremistas» como Machado, hay otros «más sensatos» como Andrés Caleca y Tamara Adrián cuyo respaldo estarían abiertos a evaluar si llega el momento.

De momento, ambos abogaron porque la nueva coalición crezca y aseguraron que hay otros movimientos y factores políticos interesados en formar parte.

