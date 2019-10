"A Fernando Albán lo asesinaron", reitera su familia a un año de su muerte - Efecto Cocuyo

Un Fernando Albán con el puño alzado acompañó la sesión parlamentaria de este martes, 8 de octubre. Desde la tribuna de oradores, una foto del exconcejal estuvo presente en el debate para denunciar que este día se cumplió un año de su muerte.

«Fernando Albán fue un hombre creyente y comprometido con su familia. El siempre tenía un consejo, una palabra de aliento y apoyo que brindar a los demás», dijo Mariela Albán, hermana de quien también militó en Primero Justicia.

La familia de Albán tuvo la oportunidad de subir a la tribuna de oradores para intervenir en el tercer punto del orden del día: Acuerdo en rechazo a los tratos crueles y torturas a los presos políticos con motivo del

primer aniversario del asesinato del concejal.

La muerte de Albán fue anunciada el 8 de octubre de 2018, luego de caer desde el piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela. En ese momento, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, afirmó que se trató de «un suicidio». Sin embargo, su familia y defensa desestima esa tesis.

Su hermana, junto a otros parientes y también el diputado Jorge Millán, reiteró que el caso de Albán, en el cual no se permitió la exhumación del cuerpo, se trató de un homicidio.

«Hoy conmemoramos un año de este día tan triste que llenó de dolor e indignación a nuestra familia y quisiéramos dejar claro que nuestro hermano Fernando Albán no se suicidó, a él lo asesinaron», afirmó.

Al terminar la intervención, la madre de Albán se devolvió para abrazar, entre lágrimas, al presidente (e) Juan Guaidó. Al bajar de la tribuna de oradores, los parlamentarios los acompañaron con aplausos y un cántico al unísono: Justicia para Albán.

La diputada Adriana Pichardo tomó la palabra y se guardó un minuto de silencio por la trágica muerte. La parlamentaria reafirmó que Albán fue asesinado por los funcionarios del Sebin.

«Los hallazgos en la autopsia revelaron que había agua en sus pulmones y evidencia de torturas», dijo.

Pichardo, además, insistió en que, como parte de las acciones de la ruta del Parlamento Nacional, está evitar que se violen los derechos humanos, como sucedió en el caso de Albán.

«Vamos a levantar un archivo y una memoria histórica para que más nunca en Venezuela se violen los derechos humanos y para que mas nunca un venezolano sea torturado», aseveró.

La presidenta de la comisión de Justicia y Paz, Delsa Solórzano, agregó en esta denuncia en contra de la violación de derechos humanos, que «cuando se recupere la democracia» va a haber justicia para las víctimas.

«Para Fernando Albán y todos nuestros muertos, va a haber justicia, nacional e internacional. Este caso ha sido admitido en la ONU y cuando haya justicia en Venezuela se va a exhumar el cuerpo y se van a saber los responsables», expresó Solórzano.

El primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano también se refirió al tema. Insistió en que en Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos y que no existe democracia por los presos políticos que se mantienen detenidos.

«Para recordar a Fernando, el mejor tributo es expresar la continua defensa de los derechos humanos. En una sociedad democrática no deben existir presos políticos, crímenes políticos y perseguidos políticos», manifestó.

En este punto solo intervino un miembro de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), diputado Juan Marín, quien solicitó infructuosamente que se rechazara «el odio y la violencia» de las protestas masivas de 2014 y 2017.

«Votemos un acuerdo que permita de manera conjunta, declarar el rechazo a la violencia, al odio y que vayamos ante instancias internacionales. Evaluemos caso a caso las muertes», señaló Marín.

El acuerdo fue aprobado por la mayoría del Parlamento Nacional, y sin la aprobación de la bancada del chavismo.

«¿Cuál es el miedo?»

El presidente encargado, Juan Guaidó, reiteró su propuesta de conformar un Consejo de Gobierno para una transición política con el chavismo gobernante.

En repuesta al constituyente Francisco Torrealba y la bancada chavista que han pedido su separación del cargo de diputado para ser investigado, afirmó que se saldría de la presidencia encargada con un Consejo de Gobierno.

«Vamos a separarnos del cargo, que se instale un Consejo de Gobierno y vayamos a unas elecciones presidenciales. ¿¡Cual es el miedo!?», expresó Guaidó, durante el primer punto del orden del día, sobre la crisis energética.

El jefe del Parlamento aseguró que el chavismo gobernante endeudó al país por 36 mil millones de dólares y a Pdvsa por 28 mil millones de dolares, que corresponden al colapso del país.

«Por eso hoy no hay luz, no hay agua, no hay comida en Venezuela», manifestó Guaidó.

Guaidó también se sumó a la convocatoria que más temprano hizo el diputado Juan Pablo Guanipa, de una protesta masiva el 24 de octubre en Caracas, por los zulianos, en conmemoración del natalicio de Rafael Urdaneta.

«Este 24 de octubre vamos a la calle con el Zulia a defender a los venezolanos», expresó.

Durante la sesión ordinaria, el Poder Legislativo también rechazó la presencia de grupos irregulares paramilitares en el territorio nacional.