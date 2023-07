Voto venezolano en España

Antes de entrar en materia, por favor tener en cuenta que este artículo no es el resultado de una investigación sobre la intención o la acción consumada de votar. Mi opinión a este respecto deriva de lo oído en conversaciones y lo leído en redes y chats de venezolanos en España sobre las recientes elecciones generales en este país. Igualmente, para los lectores no familiarizados con el sistema electoral español van unos tips previos al tema.

El sistema electoral en España

A diferencia de la mayoría de los sistemas electorales latinoamericanos donde el voto para la presidencia del país es directo, en las elecciones generales en España, por ley, el sistema es parlamentario, indirecto: ciudadanos y ciudadanas eligen a senadores y diputados y estos últimos eligen a quien presidirá al país, por la mitad más uno de sus votos en el congreso.

Por el sistema de representación proporcional en cada provincia, la cantidad de votos puede no reflejar, en proporción directa, la cantidad de diputados electos. Un partido puede sacar casi la misma cantidad de votos que otro en una provincia y obtener menos o más diputados.

Cuando un partido, así sea el más votado, no logra la mayoría en el Congreso de diputados tiene que buscar apoyos que le permitan la mayoría. Si ningún partido lo logra, se repiten las elecciones.

Significado de las recientes elecciones

Las recientes elecciones en España han generado gran interés en Europa donde hay una marcada tendencia hacia el autoritarismo de derecha. Polonia, Hungría e Italia son ejemplo de ello, así como la fuerza de partidos derechistas en Francia y otros países de la comunidad, en recientes elecciones

En España el autoritarismo de derecha es un lastre del franquismo, una de las dictaduras más represivas de la historia y que apenas tiene medio siglo de haber dejado el poder.

A pesar de importantes cambios sociales y económicos en casi 50 años de democracia española, los franquistas siguen presentes y pueden ser vistos en reuniones políticas, en misas o en los telediarios, ufanándose de ser conservadores, derechistas y ultraderechistas.

En las recientes elecciones generales españolas se presentaron cuatro candidatos, dos de la derecha: el Partido Popular (PP) y VOX, este último de la ultraderecha con claros aires fascistas, y dos de izquierda o progresistas: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la sumatoria de partidos de izquierda más radical, agrupados en SUMAR.

Como es sabido, el partido más votado en las recientes elecciones fue el PP pero sin suficientes diputados en el congreso por lo que podría no lograr la presidencia del país. Su potencial aliado, VOX, el de ultraderecha, sufrió un descalabro electoral. Los números no les dan para ser gobierno. Esto coloca a España en sentido inverso a lo que viene sucediendo en Europa que registra una tendencia a que gobierne el autoritarismo de derecha.

En los resultados de las recientes elecciones en España, los venezolanos con derecho a voto en ese país han tenido una pequeña incidencia, debido a su proporcionalidad, pero interesante cualitativamente.

Voto venezolano

Por lo que se lee en redes y chats, los venezolanos y venezolanas migrantes que participaron en las elecciones españolas votaron, mayoritariamente, por los partidos de la derecha, entre ellos, VOX, un partido xenófobo que culpa a los inmigrantes de todas las desgracias españolas.

Hay venezolanos que votan por la derecha española porque lo harían por la derecha en cualquier parte del mundo. Son derechistas a conciencia, estén donde estén. Otros venezolanos votan por la derecha no porque sean derechistas, lo hacen por los riesgos que supone que un gobierno socialista en España sea solidario con el régimen “izquierdista¨ de Venezuela o, más peregrinamente, por el temor de que una España dirigida por partidos de izquierda se convierta en una Venezuela de estos tiempos.

En todo caso, muchos venezolanos migrantes en España temen y rechazan todo lo que se acerque a la izquierda y signifique socialismo, las falsas banderas levantadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro que les obligó emigrar de su país.

Por el temor a todo lo que suene a socialista, migrantes venezolanos pobres, así como pobres de otras nacionalidades, e inclusive no tan pobres, votan en España a VOX, un partido xenófobo, y lo hacen, paradójicamente, buscando protección porque VOX es la opción más anti izquierdista. No piensan que al hacerlo votan contra sí mismos, por ser migrantes. ¡Cosas pensares, sancho!

Las posibles razones del voto de la mayoría de los migrantes venezolanos en España concuerdan con una de las hipótesis que se manejan en la psicología electoral para explicar por qué la gente vota como vota, en cualquier elección, en cualquier parte del mundo: La decisión electoral se mueve, básicamente, por los intereses, esperanzas y temores de cada quien con dificultad de ver más allá de sí mismo.

El futuro gobierno español

A pesar del voto de venezolanos por la derecha en España y el deseo de muchos de quienes no pueden votar porque sea el PP o VOX quienes gobiernen en ese país, una semana después de las elecciones generales, el futuro gobierno es incierto. No por un lento recuento de votos, no, sino por asuntos de alianzas.

En España, hoy, predomina la incertidumbre acerca del futuro gobierno, pero hay algunas certezas: El PP no tiene, ni puede conseguir, la mayoría para gobernar. Se quedó aislado. Mientras, el PSOE y SUMAR se mueven como pez en el agua en eso de alianzas y, posiblemente, repitan en el gobierno. En el peor de los casos, habrá nuevas elecciones dentro de pocos meses.

Ocurra lo que ocurra en el panorama presidencial español, lo más importante que ha sucedido en estas últimas elecciones es que España va en contra de la tendencia ultraderechista europea, diciéndole NO a VOX y al partido que le está dando lugar en los gobiernos regionales. ¡Que viva España!

