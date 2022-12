Un hijo de inmigrantes conmociona la tradición política británica

El origen étnico, la juventud y la fortuna de Rishi Sunak, nuevo Primer Ministro del Reino Unido, sacuden los cimientos de la política británica. Este líder del Partido Conservador recibió el aval de 100 parlamentarios para asumir el cargo en esta democracia parlamentaria, asediada por una crisis económica y un desgaste derivado de la renuncia de los dos políticos que se despeñaban en este cargo previamente, al ser cuestionados por miembros del Parlamento y por no haber superado los problemas.



Rishi Sunak es analista financiero con experiencia en el sector económico, y se supone que por ello tendrá la habilidad para resolver las dificultades. No obstante, por sus orígenes y la cadena de renuncias previas, algunos consideran que no va a durar mucho en el cargo. El 24 de octubre, el rey Carlos III le confirió el título, en la primera gestión de este orden en su mandato. En ese momento, Sunak señaló que se enfrentaba a un desafío económico, y que intentaría superarlo con hechos y no sólo con palabras.

IDENTIDAD

Rishi Sunak nació en Southampton, Inglaterra, pero sus padres son indios que emigraron al Reino Unido después de una permanencia en Africa. El padre es médico y la madre farmacéutica, sus otros dos hijos también son británicos. Pero solo de ver a Sunak de piel morena y de rasgos propios de su origen, sorprende a dónde ha llegado en este contexto. Los dos anteriores mandatarios: Boris Johnson y Liz Truss, son blancos y rubios.

El nuevo Primer Ministro está orgulloso de su identidad, aparte de sus ancestros indios, él es hinduista. En algunas fotos él sale con un grupo de compañeros del mismo origen étnico en posición de alabanza, o poniendo velas en ciertos lugares. El día que tomó el poder fue una fecha especial y auspiciosa en ese culto, el llamado Di wali, o celebración de las luces. Recientemente vimos un tuit suyo saludando a un colega que se retiraba de la política, lo llama buen amigo y termina deseándole que: «la fuerza sea contigo» lo que evidencia su onda espiritual.



En una entrevista declara que no ha sufrido racismo, pero que lo marcó una situación en la adolescencia cuando en un restaurant de comida rápida, con sus dos hermanos, algunos se burlaban de ellos, y les decían: Paki, un término peyorativo y xenofóbico para rechazar extranjeros de su aspecto creyendo que son paquistaní. Pero viendo las respuestas que le dan en Twitter a sus mensajes se observa un fuerte rechazo racista, que no va más allá por sus credenciales y su condición de parlamentario conservador.



Es sumamente revelador el nombre de Rishi que le pusieron sus padres. En el hinduismo los Rishis son sabios de la antigüedad védica, autores de un libro sagrado y capital: el Rig Veda, que utilizó Sunak al poner encima su mano para jurar fidelidad a la Corona, cuando asumió el cargo de diputado. Desde entonces no ha renegado su identidad e incluso la asume públicamente sin complejos en una sociedad conservadora. Su formación en Oxford y Stanford en el campo que necesita el país urgentemente, y su solvencia económica le confieren un áurea protectora ante el atropello racista.



Por ironías de la historia, el único otro indio que aparece en los recuentos de este orden se ubica en el período de la Reina Victoria (1863/1909) con su ayudante, Abdul Karim. Ella le profesaba mucho afecto y lo nombró su secretario quien la acompañaba a todas partes, lo cual generó muchas críticas en la corte. La reina le concedió tierras en la India, entonces parte del Imperio Británico. Al acceder al poder Eduardo VII lo desterró a su país.



Rishi Sunak nació el 12 de mayo de 1980, con 42 años es el Primer Ministro más joven en 200 años. Si no fuera por su experiencia y preparación esto se vería como algo criticable. Junto con Emmanuel Macron, presidente de Francia, de 44 años son los dos líderes más jóvenes de Europa y ambos muy activos y dinámicos, que al conocerse recientemente tuvieron mucha empatía, lo que resulta acertado para la situación que vive el Reino Unido y la compleja crisis que se vive en el continente por la Guerra de Ucrania.

FORMACIÓN

La importante formación académica de Sunak comenzó con los estudios secundarios en colegios privados de renombre. Luego fue a la universidad de Oxford donde estudió: filosofía, política y economía. En verano trabajó sin prejuicios como mesonero en un restaurant de comida india. Más tarde hizo una maestría en Stanford en Administración de Empresas (2006).



Nueve años después, en 2015, asume como diputado. Es decir, no sólo es joven sino también con mucha voluntad y capacidad para superarse en áreas que hoy son fundamentales para sacar al Reino Unido de su crisis económica, derivada de las políticas erradas de sus antecesores, que hicieron disminuir el poder de la libra esterlina frente al dólar. También a deficiencias que provienen de fallas en la implementación del Brexit, según señalan algunos expertos.

FORTUNA

Rishi Sunak es considerado el parlamentario conservador más rico, pero la percepción va más allá y señalan que es más rico que el rey Carlos III. El Primer Ministro tendría una fortuna de 730 millones , en tanto que el rey 320 millones de libras esterlinas, en ambos casos. Esto se considera increíble puesto que siempre la Corona ha deslumbrado por sus bienes y riquezas.



Sunak estudió su maestría en Stanford y allí conoció a su esposa Akshata Murty de 42 años, y son padres de dos hijas. Akshata es hija de Narayana Murty, un exitoso empresario indio dueño de la empresa Infosys, y considerado el Bill Gates de India. Por ello, la esposa de Sunak es heredera de una multimillonaria suma. También posee exitosos negocios personales que hacen presumir que la fortuna de la pareja viene solo de este aporte, otras fuentes dicen que ambos miembros de la pareja contribuyen igualmente. Sunak trabajó como analista en Goldman Sachs, y en otras empresas prestigiosas como asesor. También tuvo dos cargos importantes en el gobierno Johnson. Los Sunak tienen lujosas propiedades en Londres, en localidades cercanas, y en Santa Mónica, California.



La asunción al poder de este líder descomunalmente rico en medio de un clima de recesión y penurias para los británicos, en especial por la energía -cuyos costos se han triplicado en puertas del invierno, así como en otros rubros y alimentos, debido a las consecuencias de la guerra en Ucrania y el estancamiento por la pandemia- han conducido a algunos ciudadanos a cuestionar si él no es demasiado rico para comprender y resolver lo que ocurre. Esto se observa en las redes y en títulos de la prensa, otros con esperanza aspiran a que sea exitoso.



El primer plan del gobierno de Sunak se presentó con un lema que alude a estos rechazos y expectativas, al señalar: «Pediremos más a los que tienen más». Así subirá los impuestos para controlar la inflación, acción contraria a lo que hizo Liz Truss que la disparó y produjo la caída de la libra ante el dólar.



Y propone, entre otras, las siguientes medidas económicas:

1) Subida de salario mínimo a un 9,7 por ciento.

2) Subida de las pensiones en un 10 por ciento hasta 2025.

3) Impuestos a los beneficios extras de empresas de energía para promocionar bajas en facturas de este renglón.

Algunos especialistas han considerado que este programa tiene una orientación socialdemócrata, contraria a la política tradicional del país. Se espera observar cómo se orientan estas y otras variables para superar la crisis. Como diría él mismo “que la fuerza sea contigo”.