Tolerancia cero al abuso sexual infantil

Recientemente, el Fiscal Tarek William Saab expresaba que se iniciaría una campaña contra la pedofilia, bajo la etiqueta #PedofiliaesCrimen. Agregó que se desarrollará una línea de comunicación en redes y otra de sensibilización a través de actividades presenciales. De entrada, debemos señalar el apoyo a cualquier iniciativa que busque desnaturalizar cualquier forma de violencia hacia la niñez; aunque desconocemos el contenido de la misma.

Al hablar de pedófilos muchas personas lo asocian directamente con sacerdotes por los escándalos que se han hecho públicos, personas con enfermedades mentales o quienes tienen determinada orientación sexual.

No existe un perfil específico para identificar a un agresor sexual. De acuerdo con Luis Prada Moreno, médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, un pedófilo puede ser una persona de cualquier edad, sexo, condición social o económica, nivel educativo, profesión, raza, religión, condición física o cognitiva.

De acuerdo con Prada, existen algunas conductas del sujeto que pueden levantar sospecha y a las que se debe prestar atención, como por ejemplo:

La insistencia por permanecer a solas con niños, niñas y adolescentes. Inventa cualquier excusa para lograrlo.

La preferencia por socializar con menores de edad por encima de los adultos.

Las muestras exageradas de cariño o de afecto en forma injustificada e inoportuna.

o de afecto en forma injustificada e inoportuna. La compulsión a la pornografía ya sea a través de video o de revistas.

El haber estado involucrado o haber sido denunciado anteriormente por un abuso sexual.

El consumo problemático o el abuso de sustancias psicoactivas.

Pedofilia, pederastia, abuso sexual

Irene Alonso, terapeuta infantojuvenil española, aclara que hay quien distingue entre pedofilia (un concepto clínico que indica atracción por los niños definido en el Manual DSM-5 de la American Psychiatric Association; documento de referencia para los profesionales de la psiquiatría de todo el mundo) y pederastia, que supone el delito de abusar de ellos.

La Asociación Nacional contra el Abuso Infantil de Guatemala ubica dos tipos de pedófilos: los primarios quienes se caracterizan porque siempre y de forma exclusiva han mantenido relaciones sexuales con niños o niñas. Y los secundarios, quienes mantienen relaciones sexuales con adultos e incluso tener una pareja y familia.

La ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente solo se refiere y tipifica el abuso sexual: «Quien realice actos sexuales con un niño o niña, o participe en ellos, será penado o penada con prisión de dos a seis años. Si el acto sexual implica penetración genital o anal, mediante acto carnal, manual o la introducción de objetos; o penetración oral aún con instrumentos que simulen objetos sexuales la prisión será de 15 a 20 años. Si él o la culpable ejerce sobre la víctima autoridad, responsabilidad de Crianza o vigilancia, la pena se aumentará de un cuarto a un tercio» (Artículo 259).

La responsabilidad es del adulto

Constituye abuso cualquier relación o contacto en que un adulto se gratifique sexualmente con un niño, niña o adolescente. Puede ser a través de tocamientos, caricias, mostrarse desnudo u obligar a desnudarse, sacar fotos o videos de contenido sexual, obligar a ver películas, masturbación y no solo la penetración como todavía muchos piensan.



“No existe una relación sexual apropiada entre un niño y un adulto. El adulto es el único y exclusivo responsable de este tipo de relación” señala la especialista brasileña, Eva Silveira Faleiros.

Creencias que contribuyen a naturalizar el abuso

La Oficina del BICE para América Latina ha recogido los mitos que lo justifican: “Los niños fantasean y mienten acerca de ser abusados sexualmente”; “Es más frecuente que niñas y niños sean abusados por extraños que por alguien que conocen”; “Solo ocurre en familias pobres y sin educación” ;“El abusador es, en general, un hombre mayor, alcoholizado, loco u homosexual” ; “El abuso sexual no daña. Es natural el amor entre niños y adultos”; “Es la intervención de instituciones la que causa un trama a los niños abusados” ;“Las niñas y niños son seductores y provocan que se les abuse”; “Las únicas abusadas son las niñas”.



En este texto me he atrevido a adelantar algunas ideas respecto al tema, bajo la premisa de que hay que proteger a nuestros niños y niñas de la violencia sexual.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: Papá ¿dónde queda el Darién?