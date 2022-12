Tareas pendientes para proteger a los niños

¿Qué está pasando en el país?, ¿por qué tanta crueldad hacia los niños? El video de un niño siendo abusado por varias mujeres reavivó el sentimiento. El Fiscal General presentó un balance en el marco del 53° Aniversario del Ministerio Público que concluye que se han registrado un total de 1.494 casos de delitos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes entre el mes de enero y noviembre del presente año.



La Fiscalía anuncia que se está elaborando una propuesta de reforma de la LOPNNA. “En vista del aumento significativo que hemos registrado de los delitos de abuso sexual contra la niñez y adolescencia y la aberración que denotan sus perpetradores, decidimos impulsar medidas para sancionar con mayor dureza estos crímenes atroces”.



No voy a centrar esta reflexión en analizar el alcance y efectividad de lo propuesto para enfrentar el fenómeno sino en sopesar que se están desconociendo elementos esenciales.



Lo que falta por hacer

El Comité de los Derechos del Niño, órgano de la Organización de las Naciones Unidas para el seguimiento de los derechos humanos de la niñez, recomendó al Estado venezolano una serie de medidas al respecto, cuando fue presentado su último informe en el año 2014.



Vamos a destacar algunas:



El Comité insta al Estado a que:

a) «Fortalezca los mecanismos, procedimientos y directrices para garantizar que la presentación de denuncias sobre casos de explotación y abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes sea accesible, confidencial, adaptada a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, eficaz y obligatoria».

Debemos destacar que urge la coordinación entre los órganos del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente, cuerpos policiales y Ministerio Público. En tiempos de redes sociales hay que clarificar el uso que las autoridades hacen de las mismas y el resguardo de la confidencialidad de las víctimas.

b) «Investigue de manera proactiva los casos de explotación y abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, enjuicie a los autores y, si son condenados, los castigue con las debidas sanciones, y proteja, rehabilite e indemnice a las víctimas de forma adecuada».

Hemos resaltado lo concerniente a la atención de las víctimas que son las grandes olvidadas en el proceso.

d) «Fortalezca los servicios, incluidos los servicios forenses, relativos a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación y los abusos sexuales dotándolos del personal especializado sujeto a formación periódica, los protocolos, la infraestructura y el equipo técnico que sean necesarios».



Esta es una de las grandes deudas que existe con las víctimas. A pesar de estar previsto en la LOPNNA, sigue pendiente desde su entrada en vigencia en el 2000.



e) «Fortalezca la Comisión Intersectorial contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, siga de cerca su funcionamiento y evalúe sus logros».



Se menciona una instancia que el Estado reportó en ese momento y de la que no se tiene mayor información sobre logros para el momento amén de su no continuidad. La Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual (2021) contempla la creación de una Comisión Nacional para la Prevención, Protección Integral y la Erradicación contra el Abuso Sexual de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Se ha constituido esta instancia de coordinación y seguimiento? ¿Cuáles son sus prioridades ante el aumento de la violencia sexual hacia la niñez y adolescencia?



f) «Vele por la elaboración de programas y políticas de prevención, recuperación y reintegración social de los niños, niñas y adolescentes víctimas».



¿Dónde está el Plan Nacional que recoja las políticas, programas y mecanismos de coordinación interinstitucional?



g) «Lleve a cabo actividades de concienciación y educación para prevenir la explotación y los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes y proteger a las víctimas. Derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia».



Entendiendo que es una tarea que va más allá de dar una charla esporádica en un centro educativo o a un grupo de docentes o familias.



44. «(…) el Comité está profundamente preocupado por la alta incidencia de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes que existe actualmente en todos los entornos, en particular la escuela, el hogar, los espacios públicos e Internet. El Comité lamenta que no se disponga de datos desglosados sobre la magnitud del problema ni de una estrategia integral para combatir todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes».



Los datos no pueden estar disponibles solo en la medida en que un organismo realice una campaña o un funcionario los mencione en una rueda de prensa, debe contarse con un sistema de información veraz, oportuna y accesible.



La ley no basta



Hace más de un año se publicó en Gaceta una ley especial sobre la materia; sus postulados tienen mucho que ver con los pendientes que expresados por el propio Comité de los Derechos del Niño. Hablamos de voluntad política, capacidad institucional, equipos humanos formados, recursos disponibles. Afrontar la violencia sexual con seriedad requiere ir más allá de “mejor algo que nada”.

Escribo estas notas cuando Cecodap arriba a los 38 años. Seguiremos insistiendo en que las niñas y los niños deben ser lo primero y lo tenemos que demostrar, para que no nos asalten dudas sobre lo que les está ocurriendo.

