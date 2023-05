¿Otro tirano Lope de Aguirre?

OPINIÓN · 15 MAYO, 2023 05:32

Sobre el interior de la Luna

¿Alguna vez has mirado hacia arriba por la noche y se te has preguntado qué hay en la Luna o de qué está hecha? Después de todo, la Luna no es de queso. El misterio del núcleo interno de la Luna ha existido durante siglos. Ahora, los científicos han confirmado datos recolectados con anterioridad, para […]