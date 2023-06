Nueva paternidad

En una reunión con estudiantes estábamos hablando de la familia y uno de los niños dijo: “En mi escuela no se celebra el día del padre”, aprovechando su intervención le pregunté ¿por qué?, y sin pensarlo respondió: “Es que las mamás son más importantes que las papás».

Una niña levantó las manos y argumentó: “Es que las mamás son las que nos cuidan, nos dan la comida, nos llevan al médico, son las que vienen a las reuniones del colegio. Los papás trabajan para conseguir el dinero que se necesita en la casa”.

Desde muy pequeños se asimila que los padres son proveedores económicos y las madres proveedoras afectivas. Para algunos varones puede resultar complicado, cuando son adultos, asumir ciertas tareas en el hogar. De pequeño aprendieron que esas labores eran cosas de mujeres.

A la ausencia del padre por razones de tipo cultural se debe sumar la provocada por razones de la migración forzada que ha expulsado al progenitor de miles de hogares de nuestro país.

Ciertamente, los tiempos han cambiado. Se puede ver hombres con sus hijos pequeños haciendo compras, jugando en el parque, en las consultas médicas. Lamentablemente no son la mayoría, queda mucho camino por recorrer.

Como señala el mexicano Alejandro Ureña Amieva: “Hoy se está poniendo a prueba el antiguo modelo de proveedor, protector, autoritario y mayormente ausente, por uno en donde el hombre activamente busca conectar, generar equilibrio y sintonizar con los afectos con su familia”.

Resignificando la paternidad

El nuevo modelo de paternidad solo puede ser fraguado con la participación de hombres y mujeres conjuntamente. Los testimonios que mencionamos al inicio reflejan la realidad de familias, preescolares, escuelas matricentradas donde se están formando los niños varones. Por lo que deben ser espacios para la creación de nuevas relaciones sociales.

Los niños y niñas aprenden sobre lo que significa ser y sentirse papa o mamá con los ejemplos, con los juegos desde los primeros años, con lo que ven en los medios de comunicación, redes sociales, series televisivas, etc.

Un padre, en unos de los encuentros En Familia de Cecodap, comentó: “De pequeño mi padre no permitía que me involucrara en las tareas de la casa. De eso se encargaba mi madre y mis hermanas. Cuando me quedé solo por la viudez tuve que aprender a cocinar, lavar, ir de compras. Mis amigos se metían conmigo y me decían que tenía que ir pensando en buscarme una compañera”.

Cuando las mujeres se quedan solas suelen decir que son madres y padres al mismo tiempo. Ciertamente deben cumplir el doble rol, pero nunca se sustituye la presencia o importancia del padre. También, en algunas ocasiones, las madres solas trasmiten a los hijos su rabia y hablan mal del padre. Lo descalifican permanentemente. Seguramente hay razones para que exista resentimiento, pero a los hijos les molesta o les duele escuchar esos comentarios, aunque no lo manifiesten.

Asumen que se puede prescindir del padre, si no cumple con su rol de proveedor económico porque ahí está la madre para expresar el amor con palabras, besos, abrazos, cuidados… Eso necesita cambiar y expresarse en una nueva forma de vivir la paternidad.

Celebrar el día del padre reconociendo su importancia

Desde pequeños, los hijos necesitan sentir que su padre no es un presente-ausente o, en otras palabras, que está y no está. Es necesario que el padre aprenda a expresar sus sentimientos y emociones a sus hijos y seres queridos.

Este Día del Padre debe representar un compromiso para seguir trabajando en la construcción y promoción de nuevos modos de ser y sentirse padres. Reivindicar que así como el dicho señala que “madre hay una sola”, debemos darle significado a que también “padre hay uno solo” y que su presencia es fundamental para crecer sanos y felices sin tener que ir por la vida tratando de llenar el vacío de su ausencia y la orfandad emocional que representa.

