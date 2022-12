La tragedia del dólar

No hay poder alguno que en algún momento no se torne en violencia o en alguna forma de humillación. Es ahí cuando valiéndose de la mejor oportunidad atesta el “garrotazo”.



Cualquier decisión que denote alguna relación sospechosa entre actores de la economía y de la política, termina convirtiéndose en una conspiración. Aun cuando los hechos no trasciendan de una mera coalición que requiera del apoyo inadvertido de medios de información ganados a la confusión que sirve de asiento a noticias de malicia solapada.



Realidad apesadumbrada

Sería propio hablar de lo que induce tan perversas alianzas entre actores de bandos distintos en lo convencional, pero iguales en lo profano e indigno. El término “conchupancia”, podría definir mejor lo que esconde una toma de decisiones cargadas con la depravación y malignidad de la situación actual.



El Diccionario de Americanismos, de las Academias de la Lengua Española, lo refiere como una “alianza censurable o vergonzosa entre funcionario o empleados para lograr un beneficio económico o político”. Así es la figura al interior de la cúpula del régimen opresor venezolano. Concretamente, toda vez que se enfrentan enclaves, camarillas o facciones de encumbrados, altos funcionarios o de advenedizos, con intereses político-económicos encontrados. Fundamentalmente, dado el poder que detentan como contraprestación por el servilismo prestado en aras de la consecución de objetivos gubernamentales.



De manera que no es como, mediáticamente, el régimen opresor ha acusado a hipotéticas “mafias que, desde Miami, pretenden robar las navidades al pueblo venezolano”. El vaivén en cuanto a la subidas del dólar norteamericano -ahora convertida en divisa nacional a consecuencia de la deflactación estipulada por una devaluación disfrazada de foránea- hace sufrir a la economía nacional.



Tan irracional deflactación busca eliminar el valor monetario del bolívar, los efectos producidos por los cambios violentos que el zarandeo del dólar genera en torno a los precios de productos y servicios en Venezuela. Así, cualquier posibilidad por lejana que sea, afecta todo el desenvolvimiento del país. Muy a pesar, de los discursos que demagógicamente suelen proferirse desde los altos estratos del régimen.



En medio de la indefensión

De modo que acá no hay defensa del dólar que valga. Se trata de una devaluación inducida en el contexto de un régimen enfrentado consigo mismo, resultado de negocios que a lo interno colisionan por causa de las seguidas diatribas que suelen suceder entre “grupúsculos” de contrarios rendimientos económicos.



Entonces ¿sobre quién recae la culpa de la decadencia del bolívar como moneda nacional?

Cualquier medida que el régimen señale en amparo de la tasa oficial, aún cuando lo justifique a favor de un “comercio sano que respete los derechos del pueblo”, se cae por su propio peso. Aunque lo declarado desde altos mandos, se apoya en fatuos argumentos que buscan reivindicar el bienestar de la población.



Lo peor a que incita una devaluación “arrastrada de los cabellos”, como las que inadvertidamente, han continuado aporreando la economía del venezolano. Sobre todo, de aquellos de menores recursos al ver menguados sus derechos fundamentales. Una devaluación -como la decretada en la oscuridad- deteriora vertiginosamente los salarios de los trabajadores en todas las esferas de la producción y del discurrir institucional nacional. Es decir, desmorona la remuneración como mecanismo compensatorio de la vida, en todas sus manifestaciones. La vida se torna miserable pues así se condena al pueblo a la miseria, la pobreza y la exclusión. Es lo que arroja la tragedia del dólar.

