La ironía de la historia

OPINIÓN · 11 MARZO, 2022 05:08

Mucho camisón pa’ Petra

No son pocas las personas que perciben una recuperación económica en nuestro país. Sin embargo, esto no es más que un cruel espejismo, dado que las principales causas de nuestros males no se han superado y, tristemente, tampoco estamos cerca. Por ejemplo, pese a que en los últimos años el gobierno ha tomado decisiones en […]