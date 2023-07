La inteligencia artificial llegó a Venezuela

La inteligencia artificial (IA), una tecnología sin precedentes, con la capacidad de aprender, adaptarse y desempeñar tareas de manera autónoma, se perfila como la herramienta que permitirá otro brinco cuántico a la humanidad en términos de manejo de información. Digo otro brinco cuántico porque considero que el primero ocurrió con la masificación del internet a principios de los noventa.

La penetración cada vez mayor de la IA en el campo del mercadeo, la creación de contenidos, el diseño, la medicina, la educación, pero sobre todo en las finanzas permite avizorar una vertiginosa difusión de esta nueva tendencia tecnológica a nivel mundial.

Cada día más, la IA se convierte en un recurso más accesible. Según un informe de International Data Corporation, en la región latinoamericana se espera un incremento de 68,7% en inversiones de tecnologías de IA hacia el 2025. Y nosotros, los venezolanos, no debemos quedarnos atrás.

OHA, una iniciativa venezolana

Recorriendo las redes, hace unos días me encontré con oha.ai, una iniciativa venezolana que permite acceder al controvertido ChatGPT y ChatGPT4, sin necesidad de usar un VPN. Menciono lo del uso del VPN, porque los venezolanos, dadas las nefastas sanciones, debemos esconder nuestro origen de cara a las conexiones internacionales.

Camilo Sánchez, Carlos Osuna, y Jesús Castillo, unos muchachos entre los 20 y 23 años, vienen trabajando desde hace un par de años, a través de su empresa OHA, en la generación de soluciones accesibles de automatización, machine learning e inteligencia artificial para Venezuela.

Como buenos “centenials”, de manera acelerada, pretendían que yo, todo un “baby boomer” por edad y actitud, entendiera en 5 minutos las bondades de la inteligencia artificial y del ChatGPT. De hecho, me retaron para que hiciera una pregunta al “bicho ese” a ver que me parecía la capacidad de análisis de la IA. Me ayudaron a generar un “promt”, o dicho de manera simple, la manera más apropiada de preguntar al Chat para obtener la información precisa que estaba buscando.

Tras varias respuestas tangenciales, y afinando una y otra vez la pregunta, por fin el ChatGPT4 me hizo una predicción bastante fiable de quien sería el ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela en el 2024. Por cierto, la IA, insiste en que no será María Corina Machado, pero me reservo por ahora la respuesta del ChatGPT, porque es sustancia muy buena para otro artículo.

¿Cómo se usa la Inteligencia Artificial?

Los chamos de OHA, han desarrollado un software que permite a cualquier venezolano pagar en bolívares, con pago móvil, recarga de celular y otros medios de pagos nacionales, una gran cantidad de modelos de IA a través de un Marketplace vernáculo. Recorriendo su plataforma de ChatGPT, oha.ai, encontré entre otros, asesoría financiera, un abogado virtual, creación de contenidos, lecciones de matemática y un generador de presentaciones. Todos en español y “tropicalizados” para responder a la realidad de Venezuela y Latinoamérica.

Simplemente, a cualquiera de estos modelos, una pregunta precisa y lo más acotada posible, y el resultado, en pocos segundos, es una rica información, resultante del análisis y correlación masiva de la infinita data que hoy circula en el mundo virtual.

Por supuesto, la primera pregunta que me vino a la cabeza es si la IA puede sustituir las capacidades del ser humano. Al menos por ahora, me parece que no. Sin duda es una fuente casi ilimitada de información y conocimiento al servicio de nuestra creatividad. Es una manera barata, fácil, rápida, ordenada y condensada de acceder a información para que nosotros la transformemos en nuevos conocimientos o creaciones, no en plagios.

Tengo que confesarles que el tema de la IA y del ChatGPT es más fácil de lo que pensaba. Simplemente, me meto en la plataforma oha.ai y pagando tan solo 2 bolívares mensuales puedo acceder a numerosas herramientas con las que me estoy familiarizando más rápido de lo que pensé y que me permiten consultar cualquier información que requiero para facilitar mi trabajo cotidiano como consultor financiero.

Oportunidad para Venezuela

Dado que, en nuestro país, 75% de la población tiene acceso a internet ya sea a través de teléfonos móviles o de otros dispositivos digitales personales, me he llegado a preguntar si la IA no podría erigirse como una alternativa democratizada para lograr un acceso masivo a la educación, así como facilitar el trabajo y la cotidianidad en general.

Creo que llegó el momento de dejar por un rato de lado el Instagram y el TikTok y comenzar a explorar las funcionalidades y bondades de la IA que, sin duda, está al acceso de todos gracias a la iniciativa de los talentosos jóvenes venezolanos de OHA.

Camilo, Carlos y Jesús, me quito el sobrero, por tan encomiable iniciativa. Gracias por habernos traído a Venezuela el ChatGPT y la IA, superando la barrera de las sanciones que nos agobian como ciudadanos de a pie.

