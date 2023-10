Estados Unidos-Venezuela: ¿cuajará el queso?

Estados Unidos-Venezuela. Una vez más somos testigos de una ronda de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y los factores de la oposición venezolana. Aunque para ser más fieles a los acontecimientos recientes, en esta oportunidad, al menos al principio, se ha trabajado desde el bilateralismo directo entre la administración Joe Biden y los representantes de Nicolás Maduro. A propósito de ello, ya hemos visto determinadas acciones de las partes para comenzar a mostrar resultados.

Los Estados Unidos han levantado parcialmente algunas sanciones que van a permitir la reactivación en mayor gama de la producción petrolera, gasífera y aurífera de Venezuela; a la par, el gobierno de Maduro ha liberado, en las primeras de cambio, cinco presos políticos y suscrito el compromiso institucional de celebrar comicios presidenciales en “formato competitivo” en 2024.

El proceso, como siempre, no ha estado libre de cuestionamientos y discrepancias. Aunque en esta oportunidad el peso de la negociación ha sido directo entre gobiernos sin o con escasa participación de los actores de oposición, las dificultades y los ruidos no se han hecho esperar.

Apenas unas horas luego de haber sido firmado el acuerdo en la isla de Barbados y después de sonoros anuncios con vocerías de ambos gobiernos, las interpretaciones disimiles aparecieron por doquier, especialmente, en un tema muy álgido: el de las inhabilitaciones políticas de algunos candidatos de oposición que no les permitiría inscribirse formalmente para participar en el clásico presidencial de 2024.

Los venezolanos, la región y el mundo globalizado han visto como han fracasado diversos intentos para abordar un conflicto político que ya suma más de dos décadas en “pleno desarrollo” y que ha afectado la vida de millones de venezolanos, amén de las fuertes implicaciones que se han esparcido con el tema migratorio por diversos países cercanos y lejanos. Cada fracaso ha sido una enorme decepción para una población extremadamente cansada de su liderazgo político. ¿Será ésta la oportunidad tan anhelada por todas y todos?

Deseo de cambio en Venezuela

En Venezuela se está creando un clima de opinión demasiado fuerte asociado al cambio político. Diversos estudios de opinión así lo están reflejando. Más de un 80% de la población, independientemente de sus apegos partidistas o si son independientes, se ha venido alineando en torno al descontento y deseo de cambio.

Afortunadamente, la voluntad absolutamente mayoritaria de la población se inscribe en la participación electoral. Más de un 70% está muy dispuesto a votar en 2024 para superar el ya largo, fastidioso y traumático proceso de polarización que desarticuló el Estado y el funcionamiento democrático de las instituciones políticas con consecuencias terribles en la economía y cotidianidad de la gente.

El país entonces espera expectante que en esta oportunidad el queso pueda “cuajar”, que realmente aparezcan “los frutos” de las negociaciones y que éstos, realmente, puedan llegar a los de abajo.

Obviamente, como en anteriores oportunidades, la cosa no será fácil. Pero el desgaste emocional de los venezolanos ha sido tan extremo que una nueva decepción ahora pudiera tener consecuencias impredecibles. La aparente “calma” que reina en el país, no significa que pueda dar paso a escenarios de ebullición social si no se canalizan adecuadamente los deseos y aspiraciones de una población cansada y desmotivada.

El país necesita “queso fresco” muy bien “cuajado” y los actores políticos, independientemente del lugar que ocupen en la balanza de poder, “deben entenderlo”. La vida no siempre da nuevas oportunidades.

