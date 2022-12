El país de las señales

La más reciente encuesta Delphos nos abre pistas claras sobre varios aspectos que muchas veces confundimos con la opinión generalizada del país. La información recolectada entre el 2 y 9 de noviembre, nos permite visualizar señales acerca de las tendencias actuales que caracterizan al pueblo venezolano en una coyuntura para nada fácil.



Una de ellas y quizás la más emblemática, es que poco más del 60% piensa que Venezuela se haya en una disyuntiva entre «estancada» y «empeorando». Este dato revela, sin duda, la situación económica en los últimos seis meses donde el reimpulso de devaluación, sumado a la inflación en dólares, está golpeando severamente la economía familiar y personal. Esta cifra contrasta con la de meses anteriores donde la expectativa por la recuperación económica del país se había posicionado en buenos términos.



Sobre la percepción de los problemas que tiene el país, la economía se hace protagonista nuevamente con mucha fuerza. Entre el 36% y 60% se decanta por ello. Alto costo de la vida, desempleo, costo de la comida, entre otras variables económicas son las que ahora prevalecen en las percepciones ciudadanas según este estudio. «Es la economía, estúpido» parece resonar en la elocuencia popular pulsada por la encuesta Delphos.



Ante ese cuadro inquietante del estatus económico actual, 60% opina que «lo mejor que debería pasar por el bien de Venezuela» es que «se produzcan cambios radicales«. Esta parece ser una señal demasiado clara enviada directamente al líderazgo del país. Un hartazgo muy contundente aglutinado en torno a un porcentaje que representa la voz de 6 de cada 10 venezolanos. Sin duda, hay que prestar mucha atención a este ruido ensordecedor.



La gestión de Nicolás Maduro sufre con esta evaluación científica: poco más del 67% la valora entre «mala y muy mala». Aunque ha mantenido su constancia en el tiempo, ese dato asociado a las percepciones económicas del país puede resultar contraproducente en un eventual intento de reelección presidencial.

Todas las señales indican una candidatura de Maduro por parte del Psuv, pero requerirá una dispersión muy grande de las fuerzas opositoras, para poder garantizar su victoria.



La oposición no se salva en esta oportunidad de las señales. Más del 77% califica de «mala y muy mala» su gestión. Aunque el estudio no precisa alguna individualidad o partido en específico, este descalabro en términos generales debe implicar una completa reconversión del sector que lo vuelva atractivo como referencia. Las señales de la fragmentación se sienten con mucha fuerza en los momentos preliminares de una elección presidencial, algo que debe preocupar y sobre todo, ocupar al liderazgo.



Un dato a rescatar y poner en contexto se refiere a la disposición de ir a votar en las primarias de la oposición. Alrededor del 50% de los consultados estaría dispuesto a votar en ellas. Una cifra realmente buena tomando como referencia la participación en elecciones de esta naturaleza cuyo promedio histórico ronda apenas entre el 10% y 15% de la población electoral. Esta señal debe ser bien interpretada por el liderazgo. La gente estaría diciendo que las diferencias pueden ser subsanadas democráticamente a través del voto.



El estudio, con una muestra representativa de 1200 entrevistas, también nos refleja una señal extremadamente clara y alejada de la tradicional forma de interpretar al país a través de los entornos familiares y de amistades. «Todo el mundo dice que no está interesado en votar en las presidenciales» es una frase que escuchamos a diario en muchos lugares. Pero el estudio de Delphos nos dice científicamente la mejor aproximación a la verdad. Cerca del 83% tiene disposición a ir a votar. Una señal irreductible alejada de las disputas de bots en redes sociales y en los círculos del mundillo político. La realidad nos muestra el camino. Las señales evidentes están allí.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: Venezuela en negociación