De la libre asociación y afines

Llevamos más de 20 años en un sistema que ha tenido bien claro desde el principio que para poder mantenerse en el poder deben someter a la población, limitar su libertad. Prohibir y regular. Si somos una sociedad libre el proyecto revolucionario está en peligro. El talante autoritario de los que mandan requiere de la hegemonía, figuras sin sombra, coacción y eliminación de la voluntad.



Tengamos en cuenta que la acción revolucionaria que ejerce un minúsculo grupo sobre la sociedad se va estructurando a partir de la desinstitucionalización, desorganización, suplantación de los valores democráticos por los antivalores del «hombre nuevo», maquina hecha para satisfacer los deseos del sistema y reproducir la dominación.



El esquema de dominio es claro, funciona por sistemas y subsistemas, se ha paseado de lo general a lo particular y viceversa. Grandes estructuras, por ejemplo, «el sistema patria» que es transversal a toda la sociedad. Contiene una de las bases de datos más grandes del régimen dominante, hechas para el control. Funciona como mecanismo financiero y como plataforma de autogestión. Está en lo grande y en lo pequeño. En este sentido podemos dar cuenta de funcionamiento con el objetivo de quebrar la voluntad.



El sistema patria es una estructura de financiamiento del Estado paralelo, que avanza en la ocupación de los espacios institucionales, escuchamos con asombro: «la universidad pagó desde la plataforma patria», ya no desde el sistema de pago autónomo, de este modo vemos que en el «afines» contemplado en la nueva Ley Anti ONG, se abre un mundo, se ha venido dominando de modo absoluto el espacio cívico, pero también el educativo, el comunitario, el empresarial, el laboral, el económico, el familiar, el individual. La coacción de facto es ahora legal. Ha penetrado todo el territorio, con poca contención, y de modo exitoso.



¿Es posible pensar que un sistema como este se plantee la rectificación? La repuesta es clara, pero dura, no se plantea la rectificación, actúan desde la conveniencia al proyecto de dominación. No dialogan. No escuchan. No son demócratas. Lo que en algún momento puede parecer un echar para atrás, es simplemente un paso para corregir la estrategia mas no el proyecto, ni sus fines.



A parte de la Ley Anti ONG, acaba de ser aprobada otra en primera discusión: Proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica, las prescripciones reglamentarias, las leyes, acabaron con el derecho a la participación. Las leyes se han convertido en instrumentos para dar legalidad a la supresión de la libertad y para la propaganda.



Esto es vivir en la mentira, de la mentira y para la mentira. La propaganda se sostiene en sí misma, ni programas, ni proyectos, mucho menos la intención de educar o garantizar el bienestar y la justicia. De esto se trata, el sistema sostiene su estructura en un régimen esclavizante, masivo y con mano de obra cuyo costo está por debajo del umbral de la pobreza, muy por debajo. El día de hoy el salario mínimo se ubica en 5,4$ al mes según el valor del Banco Central de Venezuela.



El régimen se sostiene en la pobreza, en la dependencia, en la eliminación de personas y organizaciones, en la anulación de la voluntad. No lo perdamos de vista, el desafío es poder actuar fuera de los límites del control. La libertad siempre consigue un camino, pero hay que buscarlo y/o producirlo. La vida en la mentira solo se contrarresta con la verdad, en esa verdad nosotros somos más y tenemos disposición para la lucha.

