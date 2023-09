5 hitos de la primaria

La elección primaria del 22 de octubre puede representar un hito en la estrategia para lograr una transición a la democracia en Venezuela. Después de cuatro años en los que un sector muy representativo de la Plataforma Unitaria decidió desestimar la ruta electoral, la oposición ha decidido regresar a la estrategia que le ha dado mejores resultados en la última década, preparándose para que la elección presidencial, prevista para 2024, sea un punto de quiebre para la coalición gobernante.

Los diferentes estudios de opinión pública coinciden en que la primaria –y el ambiente que se genera en torno a este evento– demuestra el compromiso de los venezolanos con la ruta electoral y democrática.

Según el más reciente de la firma Delphos, que se realizó entre el 23 y el 30 de agosto, las dos terceras partes de los venezolanos escogen la ruta electoral como la mejor opción para resolver los problemas del país.

De hecho, el valor político y estratégico de la primaria trasciende al resultado del evento. La primaria ha permitido unificar a los factores de oposición en la estrategia de cómo lograr un cambio político en Venezuela e incluso pueden destacarse cinco hitos del proceso:

1️⃣ Se lograron acuerdos para elegir un candidato unitario, aunque los mayores desafíos relacionados con la inhabilitación de María Corina Machado –quien tiene, con amplia diferencia, la primera opción de triunfo– no han sido resueltos. Esto es consecuencia de la descoordinación política-electoral de los últimos años que ha provocado que dentro de la oposición no existan normas claras para la toma de decisiones, ni para la resolución de conflictos.

Por otra parte, las inhabilitaciones no han provocado la pérdida de interés de los ciudadanos en participar. A diferencia de la primaria de 2012 –cuando la inhabilitación a Leopoldo López provocó su caída estrepitosa en la intención de voto–, hasta este momento 82% de quienes tienen una probabilidad alta de participar dicen que igual lo harán por el candidato que desean apoyar, sin importar si está inhabilitado. Este no es un dato menor si se considera que los dos candidatos que concentran 80% de la intención de voto de quienes están muy motivados a participar están inhabilitados.

2️⃣ La primaria permitió dejar en evidencia la política del gobierno de negar los derechos de los venezolanos en el extranjero. Entre 2012 y 2023, el CNE y la Cancillería venezolana solo incorporaron al Registro Electoral a siete mil votantes. Sin embargo, apenas cuatro semanas del operativo de actualización de la Comisión Nacional de Primaria permitió ubicar a 297 mil venezolanos que cumplen con todos los requisitos impuestos en la legislación electoral y están motivados a participar en la primaria.

3️⃣ La primaria ha servido para ratificar el compromiso de los venezolanos con la ruta electoral y la democracia, incluso si el ganador de la primaria no puede competir en 2024. Aunque la mayoría de quienes se dicen opositores piensan que es necesario hacer todos los esfuerzos políticos para que el ganador de la primaria compita en 2024, si esto no se lograra consideran que se debe escoger a otro candidato, pero no ven como opción abandonar la elección.

Hasta la fecha, la opinión de la mayoría de quienes se dicen opositores es que si gana la primaria un inhabilitado se debe insistir en que pueda inscribirse como candidato presidencial en 2024.

Si los esfuerzos por habilitar al candidato electo en primaria son infructuosos, la gran mayoría de los opositores e independientes rechazan la posibilidad de un boicot electoral.

En este escenario 84% de los opositores y 78% de los independientes creen que la oposición debe seleccionar otro candidato. Apenas, 1 de cada 10 opositores cree que, si no se logra la habilitación del candidato electo en primaria, la oposición debe dejar de participar en la elección.

4️⃣ En Venezuela el voto no es obligatorio y una primaria abierta solo convoca a los electores más motivados a participar en los asuntos políticos, todo un reto en un país en que la mayoría de los ciudadanos debe invertir su día en tratar de sobrevivir a la emergencia humanitaria compleja.

Aun así, se prevé que puedan participar en la primaria, en el mejor escenario, hasta 19% de los electores inscritos en el Registro Electoral. No obstante, si solo participaran los venezolanos que tienen una alta probabilidad de acudir al evento, la concurrencia sería cercana al 8% (aproximadamente 1,4 millones de electores)

5️⃣ La primaria permitirá reconfigurar la dinámica dentro de la oposición. Aún no está claro cómo será la gobernanza de la Plataforma Unitaria si se concreta la eventual victoria de Machado. ¿Cómo debe funcionar la oposición? Entre los opositores hasta 62% dice que las decisiones deben ser colectivas y 33% piensa que deben recaer sobre un liderazgo específico.

La mayoría de los opositores cree que la unidad es indispensable para derrotar al gobierno.

Sin embargo, tres de cada 10 opositores piensan que un liderazgo fuerte, aunque no exista unión con el resto de las fuerzas políticas, puede derrotar al gobierno venezolano.

Aunque la primaria no resolverá la ausencia de normas claras dentro de la oposición para la toma de decisiones y resolución de conflictos –una tarea indispensable por resolver– ha servido para reinsertarla en la ruta electoral y definir que el resultado de la elección presidencial de 2024 será un evento clave para el quiebre de la coalición gobernante.

Eugenio Martínez, también conocido como @Puzkas en la red social X. Es periodista especializado en la fuente electoral.

