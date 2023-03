Los cortes de luz y apagones de hasta ocho horas siguen siendo recurrentes en el estado Zulia.

Pero, según sus ciudadanos, estos han sido “más fuertes” desde el anuncio del Plan Borrón y Cuenta Nueva, de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en noviembre de 2022.

Cada día, pueden contarse entre 5 y 8 bajones, en promedio, junto con cortes eléctricos de entre 3 hasta 6 horas.

Esa situación “se había calmado” por algunos meses hasta la implementación del plan, ideado para el cobro del servicio eléctrico a través de un monto único en bolívares, que también ha sido criticado por “no adecuarse a los ingresos” de los habitantes del estado occidental.

De Bs. 400 a Bs. 1.000

El 5 de noviembre de 2022, Corpoelec anunció el inicio del plan “Borrón y Cuenta Nueva” para la “promoción de la cultura de pago de la factura del servicio eléctrico y la actualización de datos de los usuarios y usuarias de esa entidad”.

En ese entonces, la tarifa única era de Bs. 400. Sin embargo, luego de dos prórrogas, el monto aumentó a Bs. 1.000.

“Primero cobraban Bs. 400, pero mi pensión no llega ni a la mitad de eso. No lo pude pagar y con la prórroga ahorita me entero que son Bs. 1000. Me irán a cortar la luz, pero yo no puedo con tanto, si ni tengo para comer”, dice Enilda Sánchez, de 81 años y pensionada, a Efecto Cocuyo.

El último aumento de Bs. 1.000 (más del 100 % del primer monto) equivale a casi $ 42 a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), mientras el salario mínimo se ubica en Bs. 130.

Hoy a las 10 de la noche finaliza el Plan Borrón y Cuenta Nueva luego de más de 100 días activado para el registro y pago del servicio eléctrico en el estado Zulia. Un compromiso de los usuarios solventes, acción que garantizará el mantenimiento al sistema eléctrico de la entidad pic.twitter.com/PFl6hLbwrR — CORPOELEC Informa (@CorpoelecInfo) March 7, 2023

No hay mejora del servicio eléctrico

En las últimas semanas, los bajones y cortes de luz en la entidad zuliana casi llegan a ser incontables e impredecibles.

Pero hasta la fecha, Corpoelec no ha emitido información al respecto, solo ha publicado que “todo lo que se recaude con la solvencia de los usuarios será invertido en materia de servicio eléctrico en la entidad zuliana”.

No obstante, los zulianos no ven mejora en el servicio.

“Me tocó pagar los Bs. 1.000, pero no veo ningún avance. Al contrario, son más cortes que me han impedido trabajar. Entonces si no trabajo tampoco puedo pagar, ¿Cómo nos quedaremos?”, se pregunta Emiro Ortíz, mecánico en la avenida La Limpia en Maracaibo.

Además de los bajones y cortes de luz, el estado occidental suele quedarse sin señal telefónica durante las horas de oscuridad.

La última prórroga del plan Borrón y Cuenta Nueva de Corpoelec culminó el pasado lunes, 6 de marzo.

Solo ese día, se contaron unos cinco bajones y dos racionamientos de hasta cuatro horas en zonas de Maracaibo, la capital, y San Francisco.

En la Costa Oriental del Lago y otros municipios como Machiques, el panorama es el mismo: cortes de luz de entre tres y seis horas más incontables fluctuaciones eléctricas.

Dos días después, el 8 de marzo, de acuerdo con reportes de periodistas zulianos, al menos el 40 % del territorio marabino quedó a oscuras desde las 7:20 pm hasta más de la media noche.

**

Foto: Corpoelec