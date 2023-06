Zonas de Caracas, municipio Libertador, Baruta y del estado Vargas estarán sin agua este 14 de junio, informó la empresa estatal Hidrocapital.

Aseguraron en su cuenta de Twitter que la suspensión del servicio será sólo por «24 horas» mientras dura el «plan de mantenimiento preventivo del Sistema Tuy Ill».

En la capital venezolana quedarán sin agua siete de las 22 parroquias que conforman el municipio Libertador.

Dónde no habrá agua por este 14 de junio

Estas zonas son: Antímano, Coche, La Vega, El Valle, San Pedro, El Recreo y San Juan. Las localidades las detallan en un mensaje que dieron a conocer en la cuenta de Twitter de la hidrológica.

Además, en Baruta se verán afectadas las parroquias Baruta y Las Minas, mientras que el municipio Vargas no tendrá agua en las siguientes localidades: Canaima, Montesano, Alcabala Vieja, Tropical, Juan Puya, Pariata, Maiquetía, Mamo y Zamora.

#Atención Informamos a nuestros usuarios que en virtud de las obras que se adelantan como parte del plan de mantenimiento preventivo del Sistema Tuy Ill, el servicio de agua potable será interrumpido por 24 horas@NicolasMaduro @RMarcotorres @harolclemente pic.twitter.com/2gy1Jk1kzS — Hidrocapital (@HidroCapital2) June 14, 2023

Qué dijeron usuarios en Twitter por corte de agua

Después de colocar su mensaje en Twitter, usuarios de esta red social reclamaron las fallas constantes del servicio en diversas zonas de la capital del país.

«Pero La Vega, Montalbán, Caricuao, entre otras, NO TIENEN AGUA desde hace rato por culpa de USTEDES», afirmó Lenys Martínez en respuesta a la información sobre el corte de agua para zonas de Caracas, Baruta y Vargas este 14 de junio.

Otra, Thais Omaña, habla de cómo zonas de El Recreo, en Caracas, llevan seis meses sin agua directa.

«En la parroquia el Recreo mun. Libertador callejón Medina hace más de 6 meses que no llega agua he tenido que hacer milagros para salir adelante, no se que paso pero no llega agua a mi casa, por Hidrocapital si pudieran hacer una inspección».

Mientras que Liseth Mercedes condenó que aun cuando la parroquia Altagracia no se encuentra en el listado, quedaron sin agua desde la noche del martes 13 de junio.

«Dicho y hecho . Anoche (martes) dije que Altagracia no está en esa lista e igual nos quitaron el agua. ¿Ustedes me pueden explicar por qué aunque paren el Tuy II o III siempre nos la quitan?».

Rebeca Osuna se refirió a las fallas que hay en Montalbán desde al menos siete días.

«Que más que el racionamiento permanente que nos tienen en zona de MONTALBAN una semana sin agua por avería en La Yaguara se pasan», recriminó.

Otro afirmó que en Carapita, parroquia Antímano, les quitaron el agua desde las 6:00 de la tarde del martes, pese a que el aviso correspondía a este 14 de junio.

Ninguna de estas quejas fue respondida por Hidrocapital.