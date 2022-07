Ve Sin Filtro reporta falla masiva de internet en el oriente de Venezuela

Una falla de CANTV generó una caída en la conectividad en el oriente de Venezuela desde la 1 de la tarde de este jueves 28 de julio de 2022, informó la organización VE Sin Filtro, un organismo independiente que se encarga de monitorear el servicio de internet en el país.

Según los datos recopilados por VE Sil Filtro la falla afectó principalmente a los estados Bolívar y Monagas, pero también reportaron la caída del servicio en Nueva Esparta, Sucre y Anzoátegui.

La suspensión temporal del servicio generó que la conectividad de Cantv en general cayera a 88% y la de toda Venezuela a 91%. “Las fallas eléctricas en Venezuela han sido la mayor causa de desconexión de los últimos años. En el 2021 fueron 50 los incidentes que reportamos. Esto califica como un mecanismo de censura indirecta.”, afirmó VE Sin filtro a través de su cuenta en Twitter.

📉 Presunta falla de #CANTV generó caída de conectividad en el oriente de VE desde las 01:00PM #Bolívar y #Monagas fueron los estados más afectados.



% de valores normalizados:

Bolívar 39%

Monagas 39%

Nva. Esparta 81%

Sucre 83%

Anzoátegui 87%

🇻🇪90%#ReporteConectividad #28Jul pic.twitter.com/lYHK1DQwKu — VE sin Filtro (@vesinfiltro) July 28, 2022

Joelnix Boada, vecina de San Félix, le contó vía telefónica a Efecto Cocuyo que en el sector en el que ella reside, las fallas en el servicio eléctrico iniciaron cerca del mediodía, y aunque posteriormente volvió la electricidad, el servicio de ABA se tardó horas en reconectarse.

“Los cortes de internet se han hecho más frecuentes en la ciudad desde principios de año, más o menos. Desde enero hasta hoy han registrado unas cuatro fallas de importancia”, afirmó Boada. La habitante de San Félix denunció que los cortes del servicio de internet son de entre 3 y 4 horas.

“En los comercios no se puede vender y comprar nada a menos que lo hagas con efectivo, en bolívares o en dólares, porque los puntos de venta no funcionan. Si no tienes efectivo no puedes comprar nada”, sostuvo.

Las fallas de internet del 27 de julio

La organización de monitoreo de internet VE Sin Filtro reportó una caída de conectividad de Cantv este miércoles 27 de julio.

En su cuenta Twitter aseguraron que la falla de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (Cantv), principal proveedor de internet en el país, se produjo a las 2:50 a.m.

VE Sin Filtro reporta caída de conectividad de Cantv este #27Jul

«En general, #CANTV cayó a 46% y la conectividad en #Venezuela llegó a 56%» registraron sobre la avería.

La empresa estatal no informó el motivo de esta falla que afectó principalmente a Amazonas, Apure, Delta Amacuro, Trujillo, Guárico, Sucre, Portuguesa, Nueva Esparta y Distrito Capital. En estas zonas se sintió la mayor caída de conectividad.