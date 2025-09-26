VE Sin Filtro registra caída de Cantv en Caracas y Miranda

La iniciativa de monitoreo de internet VE Sin Filtro reportó una caída del servicio de la estatal Cantv que afectó a usuarios en Caracas y Miranda este viernes 26 de septiembre poco después de la medianoche.

«Caída de conectividad en Cantv afecta a usuarios de #internetVE en Miranda y Distrito Capital desde las 00:40 AM (UTC-4)», dijo en su cuenta de la red social X donde acompañó el mensaje de una gráfica sobre esta interrupción.

Agregaron que los «valores de conectividad normalizados: Miranda 53,08% Dtto. Capital 83,56%. CANTV 84,24%. Nacional 91,24% La caída continúa».

En las últimas semanas bajones y apagones que se han producido en diferentes regiones del país, que Miraflores atribuye a supuestos sabotajes, han afectado la conectividad del servicio a Internet.

Caída en los Andes y los Llanos

El pasado miércoles 17 de septiembre una avería eléctrica impactó en la conexión, especialmente en los estados de los andes y los llanos occidentales del país.

«Fallas del sistema eléctrico provocan apagones en varios estados, especialmente en Barinas, Trujillo y Portuguesa», detalló la iniciativa que es parte de la ONG Conexión Segura.

Un día antes, la estatal Corporación Eléctrica Nacional emitió un comunicado para hablar de «un ataque terrorista» contra el sistema eléctrico, que además atribuyó a una «guerra eléctrica» contra la infraestructura energética del país.

«Estos ataques constituyen una manifestación de la guerra eléctrica, promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras», afirmó la empresa en un comunicado, aunque no mostró pruebas ni identificó a responsables de esos hechos que denunció.