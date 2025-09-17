VE Sin Filtro reporta caída de Internet por apagón que afecta a Barinas, Portuguesa y Trujillo

La iniciativa de monitoreo en Internet Venezuela Sin Filtro reportó que apagones eléctricos redujeron al mínimo la conectividad a este servicio en diferentes regiones del país este miércoles 17 de septiembre, especialmente en los estados Barinas, Portuguesa y Trujillo en los llanos occidentales y los andes del país.

En su cuenta de la red social X mencionaron que las zonas más afectadas son las siguientes:

Barinas: 41.5% del valor normal

Trujillo: 70,7%

Portuguesa: 73%

Táchira: 86.3%

Mérida: 87.5%.

«Fallas del sistema eléctrico provocan apagones en varios estados, especialmente en Barinas, Trujillo y Portuguesa», detalló la iniciativa que es parte de la ONG Conexión Segura.

Fallas eléctricas constantes en Venezuela

Este martes, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) denunció un supuesto «ataque terrorista» contra el sistema eléctrico del país, la segunda queja de este tipo en menos de una semana que provocaron bajones en diferentes zonas de la capital venezolana.

«Estos ataques constituyen una manifestación de la guerra eléctrica, promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras. Su objetivo es claro: quebrantar la armonía nacional, en un escenario en el cual el imperio norteamericano amenaza la soberanía con una escalada bélica y psicológica», aseguró la estatal eléctrica sin ofrecer detalles sobre dónde se produjo el supuesto ataque ni si tenían identificadas a personas responsables de estos hechos que denunciaron.

Las fallas eléctricas son constantes en el país, especialmente en el interior del país donde hay racionamientos del servicio sin que se notifique oficialmente a la población, que sufre interrupciones constantes de entre 2 a 5 horas por día.

En zonas de la capital de Monagas, Maturín, la noche de este miércoles se produjo un apagón que comenzó a las 6:30 de la tarde. Hasta el momento de redacción de esta nota, una persona en la localidad, dijo que aún se mantenía la suspensión del servicio.