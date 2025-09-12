VE Sin Filtro a Maduro: WhatsApp no lee tus mensajes ni escucha tus llamadas

La iniciativa de monitoreo en Internet de la ONG Conexión Segura, VE Sin Filtro, desmintió al gobernante Nicolás Maduro, quien este jueves pidió a sus seguidores desinstalar Whatsapp de sus teléfonos porque era una «herramienta de espionaje» de Estados Unidos para atacar a Venezuela.

«Desde VE Sin Filtro creemos oportuno aclarar que la aplicación de mensajería WhatsApp no lee tus mensajes ni escucha tus llamadas. Cuenta con cifrado de extremo a extremo, por lo que solo emisor y receptor pueden acceder al contenido», dijeron este viernes 12 de septiembre en su cuenta de la red social X.

Recordaron que no es la primera vez que el gobernante realiza acusaciones sin fundamento contra la aplicación de mensajería que más se usa en el mundo.

«En agosto 2024 desinstaló la aplicación de su teléfono y llamó a sus seguidores a migrar a otras herramientas de comunicación, dando inicio a una campaña en contra de la plataforma de mensajería más usada en Venezuela», resaltaron.

En esa ocasión, no solo se ensañó contra Whatsapp sino que se ordenó desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el bloqueo contra Signal, otra aplicación de mensajería con mayores capas de seguridad que la app de Meta. Al día de hoy esta censura se mantiene.

VE Sin Filtro alertó que «la campaña contra Whatsapp y a favor de herramientas menos seguras o de empresas chinas, junto con el bloqueo de Signal, parecen ser una estrategia para migrar a usuarios a herramientas que no son confiables».

Y añadieron que «tanto Signal como Whatsapp son seguras de usar y el contenido de las comunicaciones no puede ser interceptado por los proveedores de internet, ni leído por los administradores de la app».

Te contamos: Desde hace un año la red social X está bloqueada en Venezuela

Los ataques de Maduro a Whatsapp

En su participación en un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Maduro aseguró que al ataque de Israel a delegados de Hamás en Qatar se coordinó por Whatsapp, aunque hasta el momento -según VE Sin Filtro-no hay evidencia de que eso sea cierto.

La iniciativa recordó que en el caso venezolano el uso de Whatsapp cobra relevancia ante los diversos mecanismos de censura impuestos desde el poder.

«En un ecosistema de medios debilitado por la censura, como en Venezuela, WhatsApp es una herramienta poderosa para la comunicación y el acceso a la información. Funciona, además, como espacio de organización y articulación ciudadana, desde redes de vecinos hasta movimientos sociales y políticos».

Por ello consideraron que al Maduro volver a atacar la aplicación busca «deslegitimar y desalentar su uso frente a la censura y el control gubernamental».