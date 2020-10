Usuarios denuncian que alimentos de los Clap llegan incompletos y con retrasos #CocuyoWhatsApp

Clap con retrasos y alimentos incompletos en gran parte del país. Desde Falcón hasta Sucre, los usuarios consultados por el canal informativo #CocuyoWhatsApp denunciaron que los alimentos subsidiados que reciben por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) son entregados con menos productos y con demoras de varios meses.

Este viernes, 23 de octubre, algunos usuarios denunciaron que la entrega del Clap es esporádica y presentan retrasos de hasta nueve meses, como sucede en el estado Mérida. En entidades del oriente del país tampoco la distribución de estos alimentos es constante, los ciudadanos indicaron que pueden tardar de tres a cinco meses sin recibir el beneficio social.

En otras entidades del país los usuarios denunciaron que hoy en día las bolsas incluyen menos kilogramos y menos tipos de alimentos, además de la baja calidad que tienen estos productos que en algunos casos les llegan dañados o vencidos.

Mérida no recibe las bolsas desde Enero

Desde la urbanización Humboldt de la ciudad de Mérida, un usuario denunció que desde hace nueve meses no recibe la bolsa con los productos subsidiados. El ciudadano, quien prefirió resguardad su identidad, dijo que la última vez que recibió este beneficio fue en el mes de enero del presente año. “Supondré que los últimos días de noviembre nos irán a comprar la conciencia ofreciéndonos todas las bolsas que no recibimos durante este año”, señaló.

En el sector Mucuy Alta de la ciudad de Tabay, en el estado Mérida, una usuaria quien también prefirió resguardar su identidad dijo a Efecto Cocuyo que las bolsas en este sector llegan incompletas y con un retraso de hasta 3 meses. Denunció que en una oportunidad recibió la bolsa con los kilos de pasta abiertos, a pesar de que esta señora solicitó el cambio a los organizadores, la única respuesta que recibió fue: “así vinieron todas las pastas, recójalas y échelas en un pote”.

De igual forma, la ciudadana denunció que solo los jefes de familia registrados en el censo pueden retirar la bolsa. En su sector, los pocos señores de la tercera edad que viven solos deben salir de sus casas y caminar por las montañas de esta localidad porque son los únicos autorizados en recibir el beneficio de esta bolsa alimenticia. “Si el jefe de familia está de viaje y no puede acudir a pagar o retirar la bolsa; pierde el beneficio”, señaló.

Sucre presenta retrasos de hasta 3 meses

Antonio Mata denunció que las irregularidades que se presentan en la localidad Muelle de Cariaco, ubicada en el estado Sucre, es que no existe una constancia en la entrega de las bolsas. Señaló que debido al retraso, en algunas oportunidades la comunidad ha trancado la vía principal como método de protesta para que den respuesta a la venta de los alimentos.

“Cuando llega la bolsa, cada dos o tres meses, no llega con los rubros completos, tal como lo dice el Gobierno que supuestamente viene con más de 16 productos, eso no pasa. Por lo menos, en estos momentos están recolectando Bs. 200.000,00 para la entrega de una próxima bolsa y la última vino hace aproximadamente 2 meses, entonces no hay una constancia mensual de la entrega como normalmente vociferan”, señaló.

El señor Mata manifestó que la última vez recibió una bolsa con solo 3 rubros, “un kilo de harina que parecía más arena que harina, un kilo de pasta y otro rubro que ya no recuerdo”. En ese momento canceló Bs. 150.000,00 sin saber que solo iba a recibir 3 productos de este “beneficio” social.

“Las personas encargadas de los Clap solo nos dicen que hasta que no se recolecte todo el dinero del censo que ellos manejan, no se hará la entrega de las bolsas. Ayer me enteré que faltaba más de la mitad de las personas registradas por pagar. Imagínate aquí nadie carga 200.000,00 bolívares sin tocar para pagar la bolsa al momento que nos indiquen, es imposible”, destacó.

Desde El Morro, en el municipio Arismendi, el ciudadano Fabián Acosta denunció el sobreprecio de las bolsas Clap y el retraso de la entrega. En esta localidad de la entidad oriental la distribución de las bolsas “son muy, pero muy esporádicamente”. En lo que va de año y en plena cuarentena nacional solo han entregado las bolsas en dos oportunidades, la última vez tuvo un costo de Bs. 280.000,00 y lo obligaron a cancelarla en efectivo.

“Los consejos comunales no aceptan el pago del supuesto beneficio alimentario del gobierno en dinero digital precisamente porque es otra práctica corrupta que cometen al obtener el preciado y escaso efectivo para destinarlo a otro tipo de actividad, además del excesivo monto exigido para el pago de las bolsas que no se corresponden con los precios anunciados por el gobierno central”, denunció.

Señaló que cada vez son menos los productos que traen estas bolsas alimenticias. “El aceite, azúcar, leche, enlatados, granos, mayonesa y algunas salsas desaparecieron hace un tiempo de este programa de alimentos gubernamental”, señaló el señor Acosta.

En Lara no llegan las bolsas y en Falcón los productos son de baja calidad

Oswaldo Agüero dijo a Efecto Cocuyo que en la urbanización El Trigal, ubicada en el municipio Palavecino del estado Lara, el beneficio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) nunca han llegado a este sector de Barquisimeto. “Nunca nos han vendido una bolsa Clap, somos marginados por la revolución”.

La señora Mariam Uribe, indicó que solo recibió este beneficio social en dos oportunidades. La última vez que recibió los alimentos fue hace tres meses y tuvo un costo de Bs. 300.000,00. Después de esa entrega, el consejo comunal no volvió a pronunciarse.

En Creolandia III, parroquia Judibana del municipio Los Taques en el estado Falcón, los usuarios reportaron que los alimentos que reciben son de mala calidad y llegan después de tres meses de haber realizado el pago. Un habitante de este sector de la Península de Paraguaná explicó que la última vez que pagó el servicio, tuvo que cancelar en efectivo Bs. 165.000,00.

El señor Alexis, desde la ciudad de Coro también denunció que los productos que recibe son de baja calidad. “La Harina de maíz no es compacta, la leche es salada y se corta cuando se mezcla con otros productos, los grano son muy duros y normalmente estas bolsas carecen de los productos principales como el azúcar y aceite”.

En Aragua y Carabobo reciben las bolsas “esporádicamente”

Desde la Encrucijada de Turmero, la señora Yudeima Torres denunció que las bolsas de los Clap llegan “esporádicamente” a esta localidad del estado Aragua. También explicó que los miembros del comité que se encargan de organizar las entregas de las bolsas tratan “muy mal” a las personas, “las humillan”.

“No aceptan críticas acerca de la calidad de los productos. Conozco el caso de una amiga muy cercana que la obligaron a firmar una especie de documento donde alegaba que no haría más críticas para poder recibir los productos”, indicó la señora Torres.

Ramón Pinto mencionó que desde hace cuatro meses no recibe la bolsa de los Clap en Guacara, estado Carabobo. Desde que inició la distribución de este beneficio creado por el Gobierno en noviembre de 2016, denunció que los retrasos han sido constantes y los alimentos han llegado incompletos.