Trancan carretera Panamericana para protestar por falta de gasolina

Cansados de esperar por días y ante supuestas arbitrariedades, habitantes de los Altos Mirandinos trancaron la carretera Panamericana en ambos sentidos para protestar por la falta de gasolina.

En las redes sociales los usuarios indicaron que este 13 de noviembre la estación de servicio La Oveja Negra, ubicada en el kilómetro 13 de dicha arteria vial, dejó de surtir combustible después de tener varios días esperando por el carburante.

#13Nov 2:50pm Conductores trancan la carretera Panamericana #PNM a la altura de la urbanización Picott tras acabarse la gasolina en la E /S Oveja Negra pic.twitter.com/k5NhYNqGRp — Daniel Murolo (@dmurolo) November 13, 2020

Según indicaron los usuarios, efectivos militares que custodiaban la estación de servicio les habrían manifestado que el carburante se acabó, pero conductores exigieron revisar los tanques de la bomba, ya que supuestamente no surtieron una cantidad considerable de vehículos.

Además, argumentaron los ciudadanos que los uniformados supuestamente pasaron a varios vehículos que no estaban en la cola, por lo que decidieron trancar la carretera Panamericana en ambos sentidos.

La Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana se apersonaron al lugar y sostuvieron conversaciones por varias horas con los manifestantes hasta entrada la tarde de este viernes, que fue cuando retiraron los vehículos y permitieron la circulación por la carretera.

En los últimos días las protestas por gasolina son recurrentes en esta importante arteria vial, situación que se repite en diversas regiones del país

Hasta dos días

El diputado a la Asamblea Nacional Jesús Yánez manifestó que los mirandinos pasan hasta dos días en cola para intentar surtir gasolina y muchas veces se retiran sin lograr adquirir ni cinco litros de gasolina.

“Es inaceptable, es intolerable que Venezuela, fue en su momento modelo en materia energética y de producción en hidrocarburos, hoy en día se vea en la necesidad de importar gasolina”.

El Alcalde de Los Salias, Josy Fernández, comentó que los problemas en Los Salias de luz, agua, gas y gasolina, son el reflejo de todo el país.

” No puede ser que en un país donde hay tanta necesidad al Gobierno no le interese Venezuela ni su gente. No le interese las personas que están enfermas y los que están pasando hambre. No le interesa invertir en servicios públicos pero si le importa alquilar vallas publicitarias, pendones y pancartas”, indicó Fernández, refiriéndose a la campaña electoral de cara al 6 de diciembre.

Grandes colas

En el trayecto entre Caracas y Los Teques hay alrededor de seis estaciones de servicio, las cuales reciben gasolina de manera intermitente, por lo que las colas de vehículos el dicha arteria vial suelen ser considerables y pueden ocupar varios kilómetro.

El pasado miércoles la cola en la estación de la Recta de Las Minas, en San Antonio de Los Altos, llegó hasta la entrada de Los Teques que es en otro municipio y son aproximadamente 10 kilómetros.

Foto cortesía @dmurolo