Trabajadores del sector público venezolano se pronunciaron este 27 de diciembre y rechazaron las declaraciones del diputado Oscar Ronderos sobre un aumento salarial del 10 % para 2024, equivalente a 13 bolívares, planteado recientemente en la Asamblea Nacional (AN) de 2020.

Sindicalistas tildaron el incremento de “fraude” y convocaron a una protesta para el 9 de enero de 2024 y una segunda manifestación para el 15 de enero, Día del Maestro en Venezuela.

“No pueden basar ese aumento salarial en 13 bolívares mensuales, con los que no se puede comprar absolutamente nada. Además que es completamente anticonstitucional, porque no se toma en cuenta la canasta básica y mucho menos la alimentaria. Dan un aumento por darlo”, expresó Carlos Salazar, vocero de la Coalición Sindical, a Efecto Cocuyo.

El 12 de diciembre, Ronderos, integrante de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, señaló en entrevista con Unión Radio que se estaba estudiando el Presupuesto de la Nación de 2024 y que este incluiría un aumento de sueldo y de la entrega de bonos, esta última en un 70 %.

“Es una gran burla que no alcanza para nada, sigue reinando en Venezuela la bonificación del salario, los bonos a través de un sistema perverso que eliminó todos los conceptos de la administración pública nacional para centralizarlos en un sistema que no valora ni siquiera las tablas del sector público”, dijo Salazar.

La Plenaria de la AN aprobó el 13 de diciembre, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico y Financiero 2024, por un monto que asciende a los 729 mil 948 millones 434 mil 691 bolívares. No obstante, el parlamento no ofreció información sobre las tablas salariales previstas para el año entrante.

Decisiones “irresponsables”

La Coalición Sindical insiste en que la Asamblea Nacional está en la obligación de abrir un debate sobre el tema salarial antes de tomar decisiones, en especial porque en el país no se ha anunciado un aumento del ingreso mínimo desde marzo de 2022.

A la fecha, el sueldo es de 130 bolívares que a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) equivalen a unos 3,6 dólares. Mientras tanto, la canasta alimentaria se ubicó en 19.314,47 bolívares (522,01 dólares) en noviembre de 2023, de acuerdo con el informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

“Lo que hicieron fue calcular de una manera irresponsable, que desvaloriza el valor del empleo y sigue matando a un pueblo de hambre. No sirve absolutamente para nada”, declaró Salazar.

Recordó que el bono de Navidad del sector público fue de 177 bolívares (4,9 dólares). En diciembre los trabajadores han seguido protestando a lo largo del país por sus reivindicaciones salariales y la falta de respuesta del gobierno de Nicolás Maduro.

“Al final del 2022 el dólar cerraba a 17 bolívares al BCV y casi 20 bolívares al paralelo. Hoy cierra a 35,7 bolívares (BCV) y a 39 bolívares al paralelo, por lo cual seguimos en una puerta giratoria inflacionaria sin producción que permita un avance económico, reflejando que el ‘todo se arregló’ era una burbuja pasajera”, publicó la Coalición.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related