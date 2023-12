Docentes venezolanos aseguran que organizarán protestas a partir del 15 de enero de 2024 en todo el territorio nacional debido a la falta de respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a sus exigencias salariales.

Durante 2023 los maestros, en conjunto con otros trabajadores del sector público, se movilizaron para exigir reivindicaciones laborales al Estado, pero no obtuvieron soluciones ni incremento de sueldo más allá de los bonos otorgados y el aumento del cestaticket.

“Maduro aparentemente no tiene la mínima intención de reivindicar la labor del maestro. Yelitze Santaella no se ha dignado a presentar una propuesta económica que realmente permita que el maestro pueda satisfacer sus necesidades básicas, un docente hoy con lo que gana no puede ni siquiera alimentarse”, dijo Gricelda Sánchez, profesora y presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi)

Este 12 de diciembre indicó que durante 2023 no se consiguieron logros contractuales con las manifestaciones organizadas a lo largo del país. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) contabilizó 3.441 protestas por exigencias laborales solo entre enero y agosto de este año, la mayoría lideradas por el sector educativo.

“Estamos haciendo el llamado para el día 15 de enero a una protesta nacional, en todo el país, donde vamos a reactivar la lucha. Hemos estado preparando a los docentes para lo que viene. Entendemos que lo que viene es más lucha, más protestas y más movilizaciones. No pareciera que existe, en este momento, una posibilidad de que se firme el contrato del sector”, afirmó Sánchez.

Rechazan el bono del gobierno

La presidenta de Fordisis rechazó los bonos otorgados por el gobierno de Nicolás Maduro a los trabajadores del sector público en 2023. Para la segunda semana de diciembre, el salario de un docente venezolano continúa oscilando entre los 8 y los 25 dólares al mes, dependiendo del escalafón.

“Con el bono indexado la gente igual se muere de hambre. Eso no alcanza para hacer mercado ni comprar medicinas. Los jubilados están más afectados, porque muchos no tienen a quién recurrir”, explicó Sánchez.

Señaló que cada vez más profesores abandonan las aulas para dedicarse a oficios más lucrativos, que les permitan costear la canasta básica, en especial cuando son cabezas de familia.

“En el propio Ministerio de Educación le dicen a la gente cuando va a renunciar que no lo hagan, que ya llevan casi 200 mil renuncias. Esa es la información que le ha dado el propio ministerio a los maestros, estamos hablando de un numero grueso”, puntualizó Sánchez.

FVM se reunirá el 14 de diciembre

La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez, dijo a Efecto Cocuyo que se reunirá con los presidentes de los diferentes sindicatos de maestros el jueves 14 de diciembre.

“Los maestros no están muy contentos. Ya van dos años de protestas sin aumento a los docentes. El gobierno dio unos bonos, pero nosotros no queremos bonos. El gobierno deberá discutir la convención colectiva en el magisterio en el primer trimestre de 2024. Si no, nosotros haremos lo que digan los maestros. Si hablan de protesta, los acompañaremos”, dijo Márquez.

Indicó que a finales de semana comunicará las decisiones tomadas por la federación y las acciones que llevarán a cabo en los primeros meses del año entrante.

“Aspiramos que la ministra de Educación nos llame al inicio de 2024. Que el 8 de enero seamos llamadas las organizaciones sindicales para discutir lo que tenemos pendiente”, puntualizó la profesora.

