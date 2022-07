Trabajadores de PDV Puertos exigen la destitución del presidente de la filial

Trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDV) Puertos en Anzoátegui, al oriente del país, exigen los beneficios de alimentación que fueron eliminados y solicitan la destitución del presidente de la filial, Augusto Chirinos, este 21 de julio.

Durante la mañana del pasado 20 de julio se manifestaron frente a la empresa, en el sector Venecia de Puerto La Cruz, y en la sede de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), en Lechería, donde pidieron la renuncia de Chirinos.

La protesta se replicó en los estados Nueva Esparta, Sucre, Miranda, Carabobo, Falcón y Zulia.

«Nosotros estamos luchando para que nos dejen nuestros beneficios, porque nos están desmejorando totalmente. Hoy en día cobramos lo básico, no tenemos seguro médico, no estamos en contratos colectivos, no tenemos nada», explicó Héctor Zamora, trabajador de Pdvsa Puertos y vocero, a Efecto Cocuyo.

El beneficio, llamado Mercado de Alimentos, se trata de un deposito mensual de 300 dólares con el que los trabajadores compran comida en un supermercado.

Pacífica Protesta por parte de la Clase Trabajadora de PDV Puertos en la planta PDVSA El Guamache. https://t.co/4JSWlPh0sZ pic.twitter.com/0m5xsFyX1J — 🔎✍📝𝓙𝓸𝓱𝓪𝓷 𝓟é𝓻𝓮𝔃 𝓜𝓪𝓻𝔁𝓲𝓼𝓽𝓪🔎✍📝📕 (@MarxistaJohan) July 21, 2022

«Eso nos alivia mucho, porque el sueldo no nos alcanza. Ahora pretenden quitarlo», expresó Zamora. Recordó que los capitanes de embarcación, mecánicos, maquinistas y operadores en alta mar trabajan manejando grandes buques, una labor que lleva esfuerzo y es riesgosa. Aseguró que hay 300 mil trabajadores afectados en Anzoátegui y otros 5 mil a nivel nacional, adscritos a la filial PDV Puertos, antigua PDV Marina.

Sin respuesta

«Ya tenemos un retraso de más de once días y nosotros no podemos explicarle a nuestros hijos: «Mira, no te puedo dar de comer porque el señor Chirinos no nos están cumpliendo un mercado que todos los meses se nos estaban depositando». No se puede», dijo Alex Marín, capitán de remolcador en El Guamache.

Trabajadores de Pdvsa Puertos criticaron la gerencia de Augusto Chirinos. Indicaron que el transporte, servicio de comedor y otros beneficios contractuales son derechos laborales que les corresponden y que no perciben. También denunciaron que las embarcaciones que utilizan para trabajar se encuentran en mal estado.

Finalmente, afirmaron que se mantendrán en huelga hasta que sus exigencias sean escuchadas por la directiva de la compañía estatal.