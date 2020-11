Susana Raffalli entre las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del 2020, según la BBC

La nutricionista venezolana Susana Raffalli figura en la lista de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes de 2020 que difunde la BBC.

La lista, publicada este lunes 23 de noviembre, destaca a mujeres que lideran el cambio y marcan la diferencia en estos tiempos turbulentos.

La BBC reconoce los aportes de estas mujeres en cuatro categorías: identidad, creatividad, liderazgo y conocimiento. En esta última categoría está incluida Raffalli.

“Susana es una trabajadora humanitaria que lleva 22 años ayudando en emergencias en todo el mundo. Ayudó a Cáritas de Venezuela a establecer una herramienta que mostraba, en tiempo real, el impacto de la crisis humanitaria en la niñez en un momento en que la crisis se estaba negando en Venezuela”, describen.

Aportes en pandemia

El homenaje también destaca que la activista también fundó una red de centros que brindan apoyo nutricional a los niños que viven en barrios marginales.

“En 2020, Susana trabajó en el mantenimiento de los servicios alimentarios para ciudadanos de bajos ingresos, mujeres con VIH y cárceles para jóvenes durante la pandemia. Trabajando con el Movimiento Scaling Up Nutrition, Susana también aconsejó sobre cómo incorporar la nutrición a la corriente principal durante las respuestas nacionales a la pandemia en América Central”, resaltan.

“Yo estoy bien conmovida. Me parece insólito, yo esto que estoy haciendo lo he hecho en mis últimos 30 años y no sé por qué me quieren tanto. Si es por interpretar el país como lo he hecho y ser asertiva en eso, en hora buena”, dijo Susana Raffalli a Efecto Cocuyo la noche de este lunes.

Las 100 mujeres del 2020

Entre otras integrantes de la lista (que se puede consultar aquí) están Sanna Marin, quien lidera el gobierno de coalición de mujeres de Finlandia; Michelle Yeoh, estrella de las nuevas películas de Avatar y Marvel y Sarah Gilbert, quien dirige la investigación de la Universidad de Oxford sobre una vacuna contra el coronavirus.

La BBC explicó que este año, en el que innumerables mujeres de todo el mundo se han sacrificado para ayudar a otros, decidieron dejar un nombre de la lista de las 100 en blanco como tributo a todas ellas.

En 2019 la artista venezolana Luchita Hurtado fue incluida en la lista de las 100 mujeres de la BBC. En 2018 ingresó a esta clasificación la líder política María Corina Machado.