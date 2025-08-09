Surgentes intenta introducir recurso de habeas corpus a favor de María Lía Grajales

El colectivo de derechos humanos Surgentes informó que este sábado, 9 de agosto, intenta introducir un recurso de habeas corpus a favor de la activista de la organización, Martha Lía Grajales, a quien detuvieron el viernes a su salida de una manifestación frente a la sede del Sistema de Naciones Unidas en Caracas.

«Transcurridas 3 horas de haber recibido el escrito de Acción de Habeas Corpus en la Unidad de Recepción de Documentos del Palacio de Justicia funcionarios aún no le dan entrada formal al documento, está según ellos en consulta. La recepción de los Habeas Corpus debe ser inmediata», dijeron a la 1:26 de la tarde en su cuenta de la red social X.

Grajales fue una de las mujeres que resultó agredida por sujetos armados y encapuchados que a la fuerza, con amenazas y empujones disolvieron una vigilia del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, quienes realizaron la actividad pacífica de protesta en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, el pasado martes 5 de agosto.

Al día siguiente, junto con varias de las madres de presos políticos, intentó introducir una denuncia en la Fiscalía y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pero denunció que le pusieron trabas para formular el trámite en ambas instancias.

A Grajales la apresaron en Caracas

Este viernes participó junto a otros activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en una manifestación que se hizo a las afueras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en la capital venezolana, donde funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) colocaron una alcabala en las cercanías de la protesta.

Al terminar, a Grajales la detuvieron, la subieron a una camioneta gris y desde entonces se desconoce su paradero, de acuerdo con la ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que definió su arresto como una «detención arbitraria».

En la cuenta X, Surgentes DDHH dijo que acudieron al Palaciod de Justicia de Caracas en compañía de representantes de Provea para llevar el recurso de habeas corpus.

«En este momento, Antonio González Plessmann, integrante de Surgentes colectivo de derechos humanos, y Marino Alvarado, integrante de Provea, se encuentran en los Tribunales de Caracas introduciendo un recurso de Habeas Corpus a favor de la activista de DDHH, Martha Lía Grajales».

Activistas de varios países exigen su liberación

Tras conocerse su detención, activistas de DDHH de diferentes partes del mundo expresaron su solaridad con Grajales, al tiempo que demandaron su liberación.

«Exigimos al Estado venezolano garantizar la integridad de Martha Lía Grajales, permitir la comunicación con sus abogados y familiares, informar de inmediato su lugar de detención y proceder a su liberación», dice un texto que Surgentes compartió en redes sociales.

El texto tiene firmas de activistas de Argentina, Bosnia, Colombia, Bolivia y Ecuador, entre otros, que destacan el compromiso de Grajales con la defensa de los derechos humanos.