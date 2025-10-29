Omario Castellanos, reportero del medio digital @SoylarenseCom, fue presentado ante un tribunal de terrorismo este 27 de octubre, tras de 11 días detenido en una sede de PoliLara, conocida como «la 30».

El estudiante de comunicación social fue presentado, junto a su madre, Blanca Guerrero, y su hermano, José Castellanos, sin sus abogados de confianza, y le imputaron los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria.

En la audiencia se ordenó su traslado y el de su familia a la cárcel de Yare. Según publicación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), Omario tiene problemas de circulación y por el encierro sus extremidades inferiores están hinchadas, por lo que exigieron a las autoridades atención médica para él y su liberación inmediata.

El arresto de Castellanos y sus familiares se produjo el viernes 17 de octubre en su residencia al oeste de Barquisimeto. El reportero es estudiante de la Universidad de Yacambú y está a la espera de que le entreguen su título de Comunicador Social.

El allanamiento a su vivienda fue realizado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en el marco de una ola de detenciones arbitrarias contra opositores, reportadas por organizaciones como Vente Venezuela, partido en el que milita su madre, y el Sntp.