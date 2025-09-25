Sntp denuncia campaña de desprestigio y amenazas contra periodista en Bolívar

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció una campaña de desprestigio y amenazas contra la periodista Francesca Díaz, en el estado Bolívar, a la que señalan sin pruebas de haber entregado a dirigentes opositores a las autoridades.

«No existe prueba alguna para tales acusaciones. En un contexto de represión y de restricción al derecho a la información, estas acciones constituyen un riesgo para los periodistas», alertó la organización en su cuenta de la red social X este miércoles 24 de septiembre.

Desde distintas cuentas informativas en Instagram a Díaz la acusan de hechos que no han sido comprobados.

Te contamos: Tras 206 días de desaparición forzada, la familia del periodista Rory Branker dio con su paradero

Denuncian amenazas y difamación contra periodista

El Sntp dijo que estas acciones constituyen una campaña de desprestigio, que difama a Díaz y su labor periodística.

«Está siendo difamada y expuesta por supuestamente entregar información a cuerpos policiales para la detención de presos políticos», aseguró el sindicato sobre el caso.

Añadieron que tras estas difusiones, la periodista recibió amenazas telefónicas después de esas publicaciones.

«Díaz ha recibido mensajes amenazantes a través de su número de teléfono personal. Este patrón revela las graves consecuencias de las acusaciones infundadas en su contra y que por constituir delitos tipificados en la legislación venezolana, deben ser oportunamente investigadas», aseguró el Sntp.

Te puede interesar: Detienen a periodista y lo liberan luego tras hacerlo borrar material del despliegue militar venezolano en Táchira

Díaz desmiente señalamientos en su contra

La periodista labora en varios medios en Bolívar, entre ellos el Correo del Caroní, Radio Fe y Alegría y tiene un programa en una emisora de esa localidad.

Tras los ataques emitió un comunicado en su cuenta personal de Instagram. Destacó que es una campaña en su contra, aunque desconoce quién o quiénes la dirigen.

Recordó que en los últimos años fue censurada de diferentes medios de comunicación regionales, «perdiendo incluso espacios en radios por defender la verdad. Nada tiene que ver mi trayectoria profesional con estas acusaciones en las cuales se ha usado mi imagen de forma irresponsable y no se ha dado ninguna prueba de proceder equivocado».