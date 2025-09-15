Tras 206 días de una desaparición forzada que mantuvo en vilo a su familia y al gremio, se confirmó la ubicación del periodista Rory Branker, quien está detenido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta (Zona 7), Caracas.

Su mamá pudo verlo por primera vez, según confirmaron el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Caracas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), mediante la red social X, la mañana de este lunes 15 de septiembre.

#15Sep Tras 206 días de desaparición forzada, confirman la ubicación de Rory Branker, detenido en los calabozos de la PNB de Boleíta (Zona 7), Caracas. Su familia pudo verlo por primera vez. ¡Exiginos su libertad inmediata y un juicio justo ! ¡Su caso no puede ser olvidado! pic.twitter.com/fjbNWjgP0d — CNP Caracas (@CNPCaracas) September 15, 2025

Ambas organizaciones exigieron la libertad inmediata y un juicio justo del comunicador social, que trabaja para el medio La Patilla.

Rory Branker informó que estaba en la PNB

De acuerdo con el relato de su familia al Sntp, fue el propio Branker, a través de una llamada realizada, quien informó sobre el lugar a donde lo trasladarían las autoridades. Esta fue además la primera comunicación con sus seres queridos que realizó el periodista, uno de los 18 trabajadores de la prensa que continúan encarcelados de forma arbitraria en el país, de acuerdo con las cifras del Sntp.

“Su madre, Anna Branker, pudo verlo en este calabozo policial y constatar que, ´dentro de las circunstancias, su estado físico es aceptable´. La familia pudo hacerle llegar por paquetería algunos artículos básicos necesarios para su estadía como una colchoneta, una almohada, ropa, medicamentos y alimentos”, se lee en una nota del Sntp.

En un comunicado en un sitio web en el que se le hace seguimiento al encarcelamiento de Branker se dieron otros detalles.

«Es importante señalar que, pese a la confirmación de su paradero, aún no tenemos información oficial sobre su presentación ante tribunales ni sobre cargos que se le imputen. Los escritos que introdujimos oportunamente ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo nunca recibieron respuesta», recordaron sobre la falta de acción de organismos del sistema de justicia para localizar al periodista.

Desaparición forzada

La situación de desaparición forzada del periodista de 43 años de edad comenzó el 20 de febrero de 2025, cuando agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron. Su paradero se mantuvo desconocido desde entonces.

Durante este lapso tiempo, sus familiares no tuvieron noticias sobre su estado de salud o su lugar de reclsión. Al periodista se lo levaron a la fuerza agentes de inteligencia, y desde ese momento, no obtuvieron ninguna noticia sobre su situación o estado de salud, pese a los incansables llamados de su mamá, una señora adulta mayor.

Meses de incertidumbre y falta de información

La única versión oficial que los familiares recibieron fue a través de las declaraciones de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, el 26 de febrero, cuando en su programa «Con el Mazo Dando», se refirió al caso de Branker y lo señaló de «extorsionar» con la publicación de supuestas informaciones falsas. A pesar de estas acusaciones, no hubo información oficial sobre su situación legal ni se le imputaron delitos.

Semanalmente, los allegados de Branker visitaron varios centros de detención en Caracas, como El Helicoide, la sede del Departamento de Investigaciones Penales (DIP) en Maripérez y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, pero en cada lugar, las autoridades negaron que el periodista estuviera bajo su custodia. «No hay información oficial sobre la situación de Branker», según relatos de sus famiares.

Se desconoce si el periodista lo presentaron ante los tribunales o si se le imputaron delitos, a pesar de haber pasado meses desde su detención.

La familia denunció formalmente la desaparición del periodista e intentó introducir un hábeas corpus, pero como en otros casos de presos políticos en los tribunales se negaron a recibir la solicitud.