Sismo deja daños en 15 viviendas, dos iglesias y un hospital del estado Zulia

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera (Psuv), informó este jueves que, tras los recientes sismos registrados del miércoles y la madrugada de este jueves en el occidente del país, se registraron quince viviendas afectadas, entre graves y parciales en esa región.

«Un total hasta ahora de quince viviendas, que tuvieron afectaciones entre graves que son seis en el municipio Baralt, que tuvieron un colapso, y otras nueve que hemos recibido de carácter parcial», indicó Caldera en declaraciones a los medios desde el Palacio de Gobierno, en Maracaibo, capital del estado Zulia.

El funcionario señaló que también hubo afectaciones en dos palafitos (vivienda construida sobre estacas en el agua) en el municipio Mara, así como en un bohío (cabaña de madera y ramas), en la localidad de Lagunillas.

Daños en dos iglesias y un convento

Además, dijo que se registraron daños en las torres de la Iglesia de Santa Bárbara, la Catedral de Maracaibo y el Convento de San Francisco de Asís.

«Lo más importante de esta noche es que no tenemos fallecidos, que gracias a Dios y a la Chinita (Virgen de Chiquinquirá) no tenemos fallecidos, y no tenemos heridos, así que ese es nuestro principal saldo», sostuvo Caldera, quien añadió que en los centros de salud de la región se atendieron a 107 personas por crisis hipertensivas y ataques de pánico.

Igualmente, dijo que debieron evacuar el Hospital Luis Razetti, del municipio Baralt, tporque hubo «daños considerables» en el techo y en las paredes, que evalúan, sostuvo, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada), la Alcaldía y la Secretaría de Salud.

Caldera añadió que se restableció el servicio de agua potable, así como el de electricidad y que las clases se mantienen con normalidad.

Maduro llama a un simulacro

Este jueves, el mandatario Nicolás Maduro convocó para este sábado a un simulacro nacional de protección civil y preparación de los ciudadanos ante catástrofes naturales o «cualquier conflicto armado», luego de que se registraran varios sismos el miércoles y la madrugada de hoy en el occidente del país suramericano.

Maduro informó que en esta actividad se deben involucrar los centros educativos y centros sanitarios del país.

El gobernante indicó que entre el miércoles y jueves en la madrugada se registraron «temblores importantes» en el occidente del país.

10 sismos y 21 réplicas

En la madrugada de este jueves, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que se registraron diez sismos y 21 réplicas, como parte de un enjambre sísmico que afecta al occidente venezolano, y aseguró que «no se han reportado pérdidas humanas».

«Han ocurrido sismos de 6,3 y 4,0 de magnitud», subrayó Rodríguez, quien detalló que está «activa una falla tectónica en el occidente del país».

Un sismo de magnitud 6,3 se sintió en la noche de este miércoles en la región occidental de Venezuela, así como en Caracas, después de varios registrados previamente, uno de ellos de magnitud 5,4 reportado horas antes por autoridades de ese país, informó el Servicio Geológico Colombiano en la red social X.

Usuarios en X afirmaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Zulia, Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, así como en Caracas.