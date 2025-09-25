10 sismos y 21 réplicas se registraron en occidente de Venezuela

Un total de 10 sismos y 21 réplicas se registraron en menos de seis horas en el occidente de Venezuela, mayormente en el estado Zulia, detalló la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a la medianoche de este jueves 25 de septiembre.

La funcionaria dijo que una «falla tectónica» estaba activa al occidente del país, lo que provocó un «enjambre sísmico». Las autoridades desplegaron funcionarios para evaluar daños, pero hasta el momento no se reportan lesionados o fallecidos por esta intensa actividad.

«Han ocurrido sismos de 6,3 y 4,0 de magnitud. En total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos», dijo Rodríguez en una transmisión del canal del Estado, Venezolana de Televisión.

Daños de estructuras en hospitales, puente y una iglesia del Zulia

En el Zulia, el gobernador Luis Caldera (Psuv) aseguró que evaluaban la infraestructura hospitalaria, iglesias y puentes.

Detalló, en declaraciones que recoge el diario Versión Final, que entre los daños de estructuras estaban el hospital Luis Razetti, de Pueblo Nuevo, y el Puente de San Pedro, en el municipio Baralt. Además, el hospital de Santa Bárbara en el municipio Colón, el hospital General del Sur y la Iglesia Santa Bárbara, ubicada en Maracaibo y patrimonio cultural del Zulia.

Fotografía que muestra daños en la iglesia Santa Barbara, por un movimiento sísmico este miércoles, en Maracaibo. Foto: EFE/ Henry Chirinos Integrantes de Protección Civil y Bomberos asisten a la iglesia Santa Barbara, afectada por un movimiento sísmico este miércoles, en Maracaibo. Foto: EFE/ Henry Chirinos

El primero de los sismos se registró a las 17:50 de la tarde, de magnitud 4,9, de acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Lo siguió otro de 5,4 a las 6:21 de la tarde.

Un sismo mayor casi a medianoche

Casi a la medianoche uno más fuerte estremeció varias ciudades. De nuevo se sintió en Caracas, donde el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, llamó a la población de esta localidad del área metropolitana a mantener la calma.

Ese último fue de magnitud 6,3, de acuerdo con Funvisis, lo que motivó la alarma de la ciudadanía.

«Hemos sentido una nueva réplica, más prolongada. Mantenemos la calma y el monitoreo activo. Aún no tenemos reporte oficial sobre su magnitud. Nuestros equipos de Protección Civil Chacao y Salud Chacao ya están desplegados, listos para atender cualquier eventualidad», aseguró Duque la madrugada de este jueves.

Venezuela es un país con una importante actividad sísmica. Hay tres fallas a lo largo del centro norte: la primera en El Pilar (Sucre), otra en San Sebastián (Aragua) y la de Boconó (Trujillo). Se encuentra sobre las placas tectónicas del Caribe y Suramericana, por lo que es propensa a sismos.

Los terremotos más fuertes en el país, a lo largo de su historia, han sido los de Cumaná en 1530; el de Caracas en 1812; otro en Caracas en 1967 que dejó más de 200 fallecidos y el de Cariaco en 1997, cuando murieron 73 personas.