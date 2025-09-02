A pocos días del inicio del año escolar 2025-2026, fijado por el Ministerio de Educación para este lunes 8 de septiembre, al menos para el personal administrativo, el gremio docente venezolano alza su voz en rechazo a un retorno que consideran inviable sin mejoras sustanciales en sus condiciones laborales.

La Federación Venezolana de Maestros (FVM), junto a sindicatos magisteriales, advierte que la incorporación masiva de educadores está en riesgo si el gobierno no atiende sus demandas de salarios justos, renovación del contrato colectivo y cese del acoso laboral.

Hilda Peña, secretaria general de Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en el estado Lara, asegura que tanto la Ley Orgánica de Educación como el contrato colectivo vigente de los educadores establecen que el primer día de trabajo para los docentes es a partir del 16 de septiembre

“El artículo 54 del reglamento de la Ley Orgánica dice que las clases se inician el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre. Y ese primer día hábil de la segunda quincena de septiembre vendría siendo el 16″, dijo en declaraciones a un programa radial.

Esta aclaratoria es en respuesta a los anuncios que el ministro Héctor Rodríguez, hizo sobre que los maestros, junto con el personal obrero y administrativo, deben reincorporarse a sus labores el 8 de septiembre y que el 15 de ese mes se iniciarían las clases académicas en todos los niveles.

Desde el sindicato argumentan que esta decisión contraviene el reglamento, por lo cual exigen el respeto de los 60 días hábiles de vacaciones para los docentes que establece el reglamento general.

Sinvema hizo un llamado a las autoridades educativas a no tomar represalias contra los docentes que se apeguen a la normativa vigente de no iniciar actividades hasta el 16 de septiembre.

Sindicato sigue exigiendo mejoras salariales

Desde el Sinvema también destacaron que en marzo del 2022 ocurrió el último aumento salarial en Venezuela y que los docentes han visto el impacto en el pago de sus prestaciones sociales, especialmente aquellos jubilados a partir del 31 de julio.

Además, las prestaciones que actualmente oscilan entre 90 y 300 dólares, lo cual es una cantidad baja debido a que no se calculan con el pago del bono de guerra ni el cestaticket.

“El cálculo de las prestaciones se realiza basándose en el salario normal que perciben los docentes. Esta situación, según denuncian, atenta contra el patrimonio del trabajador, ya que reciben sus prestaciones sociales con base en el salario de hace más de dos años”, dijo Peña.

La docente Gricelda Sánchez, de la red sindical Fordisi, señaló que la burocracia excesiva, los salarios suspendidos y la persecución laboral, especialmente contra mujeres, agravan la crisis.

“Sin paz laboral ni condiciones dignas, no habrá un regreso efectivo”, advirtió, exigiendo también infraestructura adecuada y un currículo flexible para frenar la deserción estudiantil.

El Ministerio de Educación, liderado por Héctor Rodríguez, insiste en un inicio “exitoso” el 8 de septiembre, con actividades pedagógicas a partir del 15, enfocadas en recuperar conocimientos en lenguaje y matemáticas.