Este lunes 1 de septiembre finalizó la segunda fase del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para el ciclo 2025, destinada a asignar cupos universitarios a los bachilleres no seleccionados en la primera ronda.

Este proceso ha generado, entre otros sentimientos, malestar en miles de aspirantes debido a retrasos, fallas técnicas y falta de información clara, según un sondeo realizado en distintas redes sociales y consultas con varios bachilleres.

Con más de 424.000 jóvenes inscritos este año, según datos del Ministerio de Educación Universitaria, el proceso ha enfrentado críticas y denuncias mientras se acerca el inicio del año académico entre septiembre y octubre próximo.

«No quedé en la primera fase, pese a tener de promedio de 18,5; y se suponía que los promedios más altos teníamos prioridad. Luego, cambié mis opciones en la segunda fase, porque no fui asignado a Psicología, que era lo que yo quería, y este lunes, en el último día, al revisar la página web de Opsu me di cuenta de que habían desaparecido mis propósitos de registro que había puesto. Me sentí decepcionado, porque ya las carreras que tenía como alternativa tampoco las podía poner, porque no salía nada de la UCV, solo Educación EUS», denunció Sebastián Alarcón, recientemente graduado de bachiller en un colegio privado de Caracas.

Otras denuncias de estudiantes es que al querer cambiar de opciones para otras carreras, el sistema presenta pocas alternativas en universidades lejanas a sus sitios de residencia o carreras que no son de su gusto.

«Como no me salía Sociología, que escogí para ver si me puedo cambiar luego a la que era mi primera opción, no me sale nada en la UCV. ¿Es que uno tiene que estudiar lo que la Opsu quiera? Prometieron cupos para todos los bachilleres de este año y es frustrante que tenga que estudiar otra cosa en otra universidad que no me gusta», comentó Valentina Delgado, de Guarenas.

Sistema colapsado

La primera fase, publicada con retraso el 27 de agosto tras prometerse para el 22, asignó cupos al 80% de los solicitantes, pero dejó a unos 80.000 en lista de espera. La segunda fase, que permite modificar opciones de carrera y universidad, se extendió hasta el 1 de septiembre por decisión del Ministerio de Educación Universitaria, ante la presión de los afectados.

Sin embargo, la plataforma https://sni.opsu.gob.ve ha sido blanco de quejas por su lentitud, caídas constantes y errores al cargar opciones, lo que dificulta a los estudiantes completar sus postulaciones.

“Intenté entrar al sistema toda la mañana y no carga la lista de universidades. Es frustrante, porque el tiempo se agota y no sabemos cuándo publicarán los resultados”, comentó María Pérez, una aspirante de 17 años desde Maracaibo.

Similar a ciclos anteriores, los problemas técnicos han sido atribuidos al alto tráfico en el portal, aunque las soluciones oficiales se limitan a pedir paciencia o usar navegadores alternos.

El ministro Ricardo Sánchez aseguró que el 100% de los bachilleres obtendrá un cupo, pero la falta de un cronograma claro para la segunda fase alimenta la incertidumbre.

En redes sociales, los reclamos se multiplican: desde la ausencia de comunicación oficial hasta el temor de perder el semestre si las asignaciones no llegan a tiempo. El portal del Ministerio y la línea 0800-6778764 han sido insuficientes para atender la demanda de información.

A pesar de las dificultades, la OPSU instó a los aspirantes a verificar su estatus en el portal y completar las modificaciones necesarias. Mientras tanto, la comunidad estudiantil espera respuestas rápidas para garantizar el acceso a la educación superior en un proceso que, año tras año, pone a prueba la paciencia de miles de jóvenes venezolanos.