Septiembre se va con lluvias en zonas de Venezuela

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó lluvias en amplias zonas de Venezuela este martes 30 de septiembre.

En la mañana se esperan precipitaciones en Bolívar, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia. En el resto del país se estima nubosidad parcial.

Después del mediodía las lluvias serán más intensas por el aumento de la nubosidad y de las temperaturas. Serán más frecuentes en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte Costero, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, los Andes y Zulia. Algunas de ellas estarán acompañadas de ocasionales descargas eléctricas.

Los acumulados pluviométricos del día irán de 2 a 40 litros de agua por metro cuadrado, con máximos de hasta 70 litros en el estado Amazonas.

En el estado Falcón, después del mediodía, se registrarán las máximas temperaturas que llegarán a los 37 grados Celsius.

El organismo reiteró que la entrada de la onda tropical número 41 de la temporada se espera para los días miércoles 1 o jueves 2 de octubre.

En tanto que el huracán Humberto y la tormenta tropical Imelda continúan sobre el Atlántico, aunque ninguna de ellas representa riesgo directo para el país.

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este es el pronóstico del tiempo por regiones del Inameh para este 30 de septiembre:

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

Nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas en horas de la mañana. En la tarde y noche tendremos precipitaciones de intensidad variable.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

De parcial a nublado con precipitaciones en horas de la tarde.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Se observará cielo con nubosidad parcial, resaltando, células convectivas con chubascos y actividad eléctrica al oeste de Falcón y noroeste de Lara.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Zuliana

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

Prevalecerá de parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo poco nublado durante casi todo el período, sin probabilidad de lluvias.