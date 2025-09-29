Inameh pronostica lluvias de intensidad variable en Venezuela este 29 de septiembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dijo que este lunes, 29 de septiembre, regiones de Venezuela tendrán lluvias de intensidad variable a lo largo del día.

En horas de la mañana se espera cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional, con precipitaciones «al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, este de Miranda/La Guaira/Falcón, Guárico, Apure, Barinas, Andes y Zulia», detallaron en su sitio web.

Después del mediodía y en horas de la tarde-noche habrá un aumento de la nubosidad con lluvias que irán acompañadas de descargas eléctricas en partes de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nororiente, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Lara, Falcón, Andes y Zulia.

El organismo afirmó que durante toda esta semana se mantendrán las precipitaciones, especialmente en el sur, centro-norte, centro-occidente, llanos centrales y occidentales, la zona andina y Zulia. Ello por la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, la Vaguada Monzónica estacionaria y la presencia de la onda tropical número 41 de la temporada.

Esta última estará sobre Venezuela entre los días miércoles 1 y jueves 2 de octubre.

Sobre el huracán Humberto, ya de categoría 5, mencionó que se encuentra sobre las Bermudas con vientos máximos de 240 kilómetros por hora. También se desplaza por el Caribe, en las Bahamas, la tormenta tropical Imelda. Ninguno de estos dos ciclones representan riesgo directo para el país.

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este es el pronóstico del tiempo por regiones del Inameh para este 29 de septiembre:

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

Parcialmente nublado en horas de la mañana,. En horas de la tarde noche se esperan áreas con nubosidad y precipitaciones variables.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

De parcial a nublado con precipitaciones en horas de la tarde.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Se observará cielo con nubosidad parcial, resaltando, células convectivas con chubascos y actividad eléctrica al oeste de Falcón y noroeste de Lara.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Zuliana

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

Prevalecerá de parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo poco nublado durante casi todo el período, sin probabilidad de lluvias.