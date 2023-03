Segundo día de paro universitario: en la UCV y Upel hubo clases y reparaciones

Algunos profesores de universidades en Caracas han acudido a dar clases a pesar del llamado a paro de 48 horas realizado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv). Este 1 de marzo, varios estudiantes y docentes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) hicieron revisiones y reparaciones presenciales, por estar finalizando semestre.

Efecto Cocuyo recorrió la máxima casa de estudios superiores este miércoles y registró poca presencia de personas. No obstante, en distintas facultades hubo salones abiertos y evaluaciones.

Es el segundo día de paro convocado por el sector de educación superior

«Los profesores se dieron cuenta de que el paro solo nos afecta a nosotros los estudiantes, porque si se ponen a esperar por gobierno, la educación se termina de desaparecer. Ya nos cansamos», dijo Mariangel Viña, estudiante.

De acuerdo con Fapuv, sus 18 asociaciones docentes afiliadas se sumaron al paro de dos días en protesta a las políticas laborales en el país. Keta Stephany, secretaria de información de la organización, señaló que alrededor de 45 mil educadores acataron la convocatoria. No obstante, afirmó que un porcentaje reducido de profesores llevaron a cabo sus actividades normales en las instituciones universitarias.

En la UCV varias escuelas están finalizando el semestre

«Pasa mucho que, en este contexto de crisis, los profesores tienen una planificación mucho más rígida de sus actividades porque, como no hay salarios, tienen tiempo ocupado en otras actividades que sí remuneran. Entonces les cuesta más trabajo postergar una clase», comentó Stephany a Efecto Cocuyo.

Algunas instancias administrativas continuaban trabajando en la UCV

¿Qué universidades en Caracas se fueron a paro?

En Caracas, educadores de la UCV, Universidad Simón Bolívar (USB) y Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) acataron el llamado a paro. No obstante, en esta última se realizaron revisiones y varios profesores ofrecieron clases de acuerdo con sus horarios.

Te puede interesar: Fapuv asegura que 18 asociaciones de profesores universitarios acataron paro de dos días

«Cuando hubo la asamblea, nosotros dijimos que hay que dar la pelea aquí adentro porque si cerramos se nos van los pocos estudiantes que están viniendo», expresó Hildebrando Sabala, quien pertenece al departamento de Práctica Docente.

Estudiantes esperan recibir clases en uno de los pasillos de la Upel este 1 de marzo

En la Upel varios profesores se negaron a paralizar actividades

Para Marta Matos, del departamento de Matemática y Física la lucha no debe ser separada del estudiante universitario.

«Es importante que el estudiante siga viniendo porque, además que no pierde clases, así también se da cuenta de las condiciones de cómo estamos: no hay comedor, no hay transporte. Esta lucha no debe ser aislada, debe ser en conjunto», apuntó.