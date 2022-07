Sectores de Los Teques reportan más de 30 horas sin luz este #23jul

Vecinos denuncian llevar más de 30 horas sin electricidad en distintos sectores de Los Teques, en el estado Miranda, al centro norte venezolano, este 23 de julio de 2022. Entre las zonas afectadas están la avenida Bermúdez, calle Carabobo, calle Cecilio Acosta, avenida Independencia, Campo Alegre, Campo Elías, Nuevos Teques, El Vigía, Los Alpes, Los Lagos, 28 de Octubre y la calle Boyacá.

Algunas personas aseguran que están a oscuras desde la noche del jueves 21 de julio y protestan por la comida que se daña en la nevera. El viernes 22 de julio, cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) acudieron a realizar trabajos técnicos para arreglar la situación. Hallaron ramas sobre tendido eléctrico a la altura de Los Alpes y líneas rotas de media tensión, indicaron habitantes del lugar.

Usuarios exigen una solución inmediata a Corpoelec. A través de su cuenta oficial de Twitter, la empresa estatal afirma que se «mantiene al tanto de la situación» y que la falla fue registrada bajo el número N.º 210002354548 *AG. Para las 3:00 p.m. de este sábado, habitantes de Los Teques seguían reportando fallas de energía en sus hogares.

Buenos días, no puedo enviarles un DM y por aquí no lo haré. Tenemos 33 hrs #SinLuz y lo pueden averiguar llamando a la gerencia de Corpoelec en Los Teques, no es nada más El Vigía, es parte del centro de Los Teques y eso está desde la 1 am del día 27/07

