Sectores de Baruta cumplen más de 12 horas sin luz este #25Abr

Vecinos de la avenida principal de Prados del Este y sectores de Alto Prado, en el municipio Baruta del Área Metropolitana de Caracas, denuncian llevar más de 12 horas sin luz este 25 de abril. A través de redes sociales, señalaron que también registran fallas en el suministro de agua potable.

«Hoy no me pude ir a trabajar. Estoy todavía esperando que pongan la electricidad. Tampoco mandé a los niños para el colegio, porque ni les pude planchar el uniforme y no los voy a mandar sin bañarse. Estamos sin luz desde ayer en la noche», indicó Rebeca Flores, residente del sector.

Habitantes de la zona expresan que han intentado contactar con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) vía WhatsApp, pero no obtuvieron soluciones. Sin embargo, usuarios de Twitter escribieron directamente al perfil de la empresa y sí recibieron una respuesta.

«Su caso fue registrado y remitido al personal operativo de guardia, bajo el #210002343773 a la brevedad posible será atendido», escribió la estatal. No obstante, no ofreció explicaciones sobre los motivos de la falla. Hasta el momento, vecinos notifican que la energía no ha sido reestablecida.

13 horas sin luz en Alto Prado, municipio Baruta, Caracas, Venezuela

A esta hora seguimos #SinLuz en Avenida Principal de Prados del este. Son solo 3 cuadras que anoche se quedaron sin reconectar.

A ver si nos pueden apoyar

Agradecida.

Fallas durante semanas

Las fallas eléctricas en comunidades de Baruta llevan registrándose desde hace semanas. El 20 de abril de 2022, el presidente del Concejo Municipal de Baruta, Luis Eduardo Aguilar, informó que varias zonas se encontraban a oscuras: Los Samanes, Terrazas de Santa Fe, La Bonita, Terrazas del Club Hípico y Caurimare.

De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsp) en 12 ciudades del país, 47 % de los venezolanos valora negativamente el servicio eléctrico, especialmente por los continuos bajones y apagones.

Sobre ello, el Comité de Afectados por los Apagones reportó que, en lo que va de 2022, se han documentado 5.000 mil fluctuaciones y averías en todo el territorio nacional.

Durante todo el domingo 24 de abril hubo reportes, en redes sociales, de continuos bajones de luz en zonas de Caracas, Miranda, Táchira, Trujillo y Anzoátegui.