Saime iniciará jornada de cedulación "pre-electoral" este #19Oct - Efecto Cocuyo

#Difunde 》》》 Este lunes 19 inicia Jornada Especial de Cedulación Pre-Electoral en todo el país Con el fin de garantizar el derecho al voto de los venezolanos en los venideros comicios parlamentarios y en cumplimiento a lo emanado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), este lunes 19 de octubre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), inicia la Jornada Especial de Cedulación Pre-Electoral en las principales oficinas de cada estado del país. Así lo informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, G/J Néstor Reverol a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, quien además señaló que “el mecanismo de atención a los usuarios será de lunes a miércoles, con un horario entre las 08:00 a.m. y las 03:00 p.m., mediante el terminal de número de cédula; los días lunes se atenderán a los ciudadanos cuya cédula termine en 0-1-2-3; los martes 4-5-6 y los miércoles 7-8-9”. El General en Jefe destacó que en el Área Metropolitana de Caracas las agencias operativas serán Plaza Caracas, La Urbina, San Bernardino, Cotiza, Parque Central y La Trinidad. Todas las oficinas prestarán este servicio hasta el día 04 de diciembre. Enfatizó que “el Estado venezolano ratifica su compromiso con la democracia, al brindar en medio de una pandemia mundial, las condiciones necesarias para que cada ciudadano pueda votar en las venideras Elecciones Parlamentarias 2020”. El CNE ha informado que para las elecciones parlamentarias del venidero 6 de diciembre, el número de cargos a elegir se incrementó en un 66 por ciento, respecto a las elecciones anteriores, pasando de 167 diputados y diputadas a 277, quienes están distribuidos de la siguiente forma: 144 de una lista proporcional y 133 de elección nominal.