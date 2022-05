Resultados de elecciones estudiantiles de la UCV se conocerán este viernes #27May

Las elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se realizaron este 25 de mayo y, aunque se esperaban todos los resultados del conteo de votos en la noche de ese miércoles, los ucevistas deberán aguardar hasta este viernes 27 de mayo para conocer quién será el nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU).

Los candidatos que se midieron en los comicios fueron Jesús Mendoza por la plancha «La U que Soñamos» y Sebastián Horesok por el equipo «Vive La U». De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de Viva la UCV (un perfil informativo manejado por estudiantes), la diferencia entre ambos es de 20 votos, a favor de Mendoza.

Este último candidato aseguró que va ganando e informó que la participación en los comicios superó los 4 mil electores.

Sin embargo, Pedro Valera, cursante de Sociología y vocero de prensa de Vive La U, dijo a Efecto Cocuyo que Horesok lleva 36 puntos por encima de su compañero según el conteo de sus operadores.

Hasta ahora, la Comisión Electoral de la UCV no puede proclamar un ganador, porque no han votado los inscritos en los Estudios Universitarios Supervisados (EUS) en los estados Anzoátegui, Bolívar y Amazonas. Estos suman alrededor de 90 votos que definirán la elección.

El día viernes #27May se efectuará la elección en los Estudios Universitarios Supervisados (EUS) en los estados: – Anzoategui

– Bolivar

El día viernes #27May se efectuará la elección en los Estudios Universitarios Supervisados (EUS) en los estados: Anzoategui, Bolivar, Amazonas. Luego de estos resultados, la Comisión Electoral UCV podrá proclamar un nuevo presidente de la FCU-UCV.

«En una elección con una movilización normal el resultado conlleva más votos de diferencia. Por eso, los EUS no suelen afectar mucho en términos de federación. El tema es que el número de electores fue tan bajo en comparación a años anteriores, que ahora los EUS sí deciden. Quien gane Barcelona y Bolívar, gana el FCU», explicó Valera.

El caso de Amazonas

Barcelona (Anzoátegui) es el lugar con más electores inscritos en el padrón electoral de la UCV. Al menos 48 estudiantes de acuerdo con las listas publicadas. Le sigue Bolívar con 24 electores. Estos deberán votar el próximo 27 de mayo.

Sin embargo, el caso de Amazonas (donde hay al menos 20 votantes) es diferente, ya que la entidad no tiene subcomisión electoral asignada ni ha recibido boletas de la universidad.

Por ello, hasta ahora la elección se decidirá entre dos ciudades entre el oriente y suroriente del país. Los estudiantes de la principal casa de estudios en Caracas se encuentran a la expectativa. Jesús Mendoza aseguró que se intentará solucionar el caso de Amazonas en conjunto con la Comisión Electoral.

«Es como si en un estado no hay CNE, no se puede hacer una elección. Hasta ahora no hay manera de hacer la elección allá», comentó Valera.

Un boletín preliminar

«Actualmente la Comisión Electoral está recogiendo las actas para sacar el boletín preliminar. Solo falta la de la Escuela de Derecho», notificó Mendoza.

El informe preliminar de los resultados del FCU está previsto a publicarse este 26 de mayo. Sin embargo, los cargos para Centros de Estudiantes de las escuelas y consejeros ya fueron publicados por diferentes equipos en sus respectivas redes sociales.

Valera sostiene que este jueves se pudiese saber los resultados de la Federación si la comisión realiza un reconteo de los votos en las distintas facultades de la universidad.