Vendedores de lotería regresan a las calles de Caracas

Vestidos con su chaleco azul y agitando tickets frente a los semáforos, volvieron los vendedores de lotería a Caracas, sosteniendo carteles publicitarios que prometen un premio mayor de 500 mil dólares. Caminan entre el tráfico en calles como las de Altamira, al este de la capital, bajo el sol de febrero. Hace más de cinco años que no circulaban en la ciudad.

Varios conductores los miran con curiosidad y sacan la cabeza por la ventanilla para preguntar los precios de los cartones, identificados con el nombre del famoso Triple Gordo. Cuesta cinco dólares cada uno y hay que pagarlos en efectivo; algunos los compran, otros siguen de largo.

El último sorteo que varios recuerdan fue el especial Extra Virgen del Carmen, del 24 julio de 2016, que pagaba 150 millones de bolívares fuertes (el doble de lo que habitualmente ofrecía) al venezolano afortunado de acertar el par millonario. Esta recompensa máxima equivalía a poco más de 74 mil dólares al cambio, de acuerdo con la tasa paralela de entonces. Sin embargo, el premio era otorgado en la moneda nacional, cada vez más devaluada, y no en divisas.

Hasta julio de 2016, el salario mínimo del venezolano era de 33.636,17 bolívares o 33 dólares para el momento y cada ticket de Triple Gordo costaba 500 bolívares (0,50 centavos de dólar). El país cerró ese año con una tasa inflacionaria de 741 %, informó la Asamblea Nacional electa en 2015. En 2017, comenzó la hiperinflación y se agudizó la crisis económica venezolana.

«En el pasado, los premios en bolívares hacían ridículos los juegos de loterías, debido a la hiperinflación. Pero ahora la lotería vuelve a reproducirse, precisamente porque la circulación de dólares en bajas y medianas denominación hace posible este tipo de actividad. Pero, ojo, no es una señal de recuperación económica: es más bien una señal de mayor circulación de divisas, que no es lo mismo», explicó Alexander Campos, sociólogo, profesor de la Universidad Central y director del Centro de Investigaciones Populares.

El verdadero último sorteo del Triple Gordo fue el 1 de febrero de 2022, luego de que se notificara oficialmente su regreso en noviembre de 2021, a través de redes sociales. Hasta ahora, solo se han anunciado cuatro ganadores de premios menores de 5.000 y 6.000 dólares en los estados Trujillo, Carabobo, Sucre y Distrito Capital.

Pocas ventas

En febrero de 2022, los trabajadores de la lotería contaron a Efecto Cocuyo que los caraqueños miran con incredulidad el premio en dólares y en ocasiones alzan las cejas, desconfiados, por lo que las ventas son en realidad muy pocas.

«Hay que tener suerte para vender. Un día vendo cinco, otros dos y a veces ninguno. Estoy en esto para ayudarme un poquito mientras tanto, una vecina me invitó. Tú para ganarte 27 dólares tienes que vender 50 tickets de esos», indicó Henry González, de 60 años, a Efecto Cocuyo.

El 18 de febrero hay cuatro personas en Altamira, cerca de los semáforos. Milagros, una de ellas, es ama de casa y trabaja como vendedora desde el jueves hasta el domingo.

«Me traigo 30 tickets diario. La semana pasada vendí 40. Es depende. Hay días buenos y otros no tanto. He vendido de dos, de cuatro y hay personas que me han comprado de 20. Pero no es todo el tiempo», dijo.

Deben organizarse por sí mismos, porque durante la jornada no hay coordinadores. Así que inician a la hora que les parezca mejor. Jhoana, también ama de casa, señaló que se ponen de acuerdo y permanecen juntos, en la calle, alrededor de nueve horas, antes de regresar a sus hogares.

«Aquí está cerca la policía, así que es un poco más seguro. Pero ya cuando empieza a ser de noche, es hora de irse, porque puede ser peligroso», dijo.

Expectativas

«Vamos a probar a ver qué tal», expresó una compradora, que se acercó a Jhoana a las 11:00 a. m. Apuntó que había visto el sorteo en redes sociales, pero que encontró vendedores solo en el este caraqueño.

«Compro uno, porque tampoco es que hay para más. Están un poquito caros para el bolsillo», aseveró.

Actualmente, el sueldo mínimo venezolano apenas sobrepasa los dos dólares (10,00 bolívares). Por lo que una persona necesitaría más de dos salarios mensuales para adquirir un solo cartón.

En el sector privado el salario promedio en divisas se ubicó en 89,2 dólares al finalizar 2021, de acuerdo con Índice Mensual de Remuneraciones del Área Metropolitana de Caracas del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). Sin embargo, el observatorio afirmó que no cubre ni 25 % de la canasta básica alimentaria.

La cesta en cuestión tiene un precio de 431,72 dólares, según informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas) en diciembre de 2021.

Alexander Rosales, dueño de un quiosco en Las Mercedes, también vende cartones del Triple Gordo. Explica que no es rentable, puesto que en la semana los clientes no se llevan más de cinco.

«Es por el precio; cinco dólares es un monto fuerte para el que no los tiene y la lotería no te da garantía. Yo creo que si fuesen más económicos la gente se los llevaría», expresó.

¿Qué significa la vuelta de la lotería?

Óscar Torrealba, economista, conferencista y miembro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), explicó que la reactivación de la lotería es motivada por la recuperación del consumo, a su vez causada por una disminución significativa del impacto inflacionario.

«Uno pudiese decir que actualmente la lotería se concentra en los sectores de clase media o clase media-baja. Esto nos puede indicar, que se tiene la expectativa que este sector de la población pueda recuperar su consumo y, por supuesto, ciertos hábitos, como lo son las apuestas. El que se mete en este rubro, es decir, el dueño de la lotería, tiene la proyección que durante este año se va a recuperar el consumo de los venezolanos», explicó a Efecto Cocuyo.

Para Alexander Campos, es más fácil que en los sectores de clase media y de circulación media de dinero que se dé la reaparición de las compañías de azar.

«Porque cinco dólares es más significativo para una familia, que un dólar a la semana. Todavía en los sectores populares no hemos visto la reactivación de las casas en las que se vendían los números de lotería», puntualizó.