Reformar la Lopnna: ¿será efectiva la propuesta del Ministerio Público contra el abuso infantil?

Especialistas y organizaciones defensoras de las infancias en Venezuela indican que reformar la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) para incrementar las penas en caso de abuso sexual infantil no resolverá el problema ni disminuirá las cifras en el país.

La propuesta, realizada el 24 de noviembre de 2022 por el fiscal general Tarek William Saab, es recibida con algunas críticas. Carlos Trapani, abogado y coordinador del servicio jurídico de Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) explicó a Efecto Cocuyo que aumentar el número de años en prisión no frenará a los perpetradores de un crimen debido a que el delito «se alimenta de la impunidad».

Saab afirmó que entre enero y noviembre de 2022 se han registrado un total de 1.494 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en la nación.

«Siempre hay una idea: que la lógica de la mano dura o mayores penas es un desestímulo para el delito; y que mayor pena, garantiza mayor seguridad ciudadana… Pero eso no es así. Te pongo un ejemplo: el delito de homicidio tiene una pena de hasta 30 años y no por eso hay menos homicidios», dijo Trapani.

Sin embargo, agregó que sí es necesario hacer un análisis para saber las penas se ajustan a la realidad social.

El artículo 259 de la Lopnna establece que: «Quien realice actos sexuales con un niño o niña, o participe en ellos, será penado o penada con prisión de dos a seis años. Si el acto sexual implica penetración genital o anal, mediante acto carnal, manual o la introducción de objetos; o penetración oral aún con instrumentos que simulen objetos sexuales la prisión será de quince a veinte años«.

Así mismo, también se indica que si el culpable ejerce alguna autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia sobre la víctima, la pena se aumentará «de un cuarto a un tercio». Actualmente, la máxima para delitos en Venezuela es de tres décadas. Saab expresó en rueda de prensa que es hora de «revisar esa sanción».

Para cambiarla, se necesitaría una reforma de la Constitución en su artículo 44, que reza: «No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años».

Legislación, políticas públicas y educación

Para Joel García, abogado penalista, activista y profesor de la UCV, es necesario atender el tema del abuso sexual infantil en Venezuela desde otras ópticas, antes de reformar las leyes existentes.

«Considero que la pena no acaba con el hecho, porque no es la pena la que disuade a la persona. Soy partidario de la prevención y la educación. ¿Por qué no examinamos qué está pasando en nuestra sociedad que se cometen tantos abusos?, ¿por qué no vemos lo que pasa en las familias? Pueden poner 100 años de cárcel y no va a dejar de ocurrir», expresó García a Efecto Cocuyo.

Catalogó a estas agresiones sexuales como «problema social profundo», que no puede analizarse de forma simplista.

«Eso es populismo legislativo, populismo judicial. Hay que comenzar por la educación, a padres, niños y escuelas. Campañas orientadoras, planes de prevención y políticas públicas es lo que necesitamos. Eso es lo básico para evitar las condiciones a futuro de hechos punibles», dijo el abogado.

Actualmente, el abuso sexual infantil está tipificado en el Código Penal (artículo 364), donde se especifica que » si el delito de violación aquí previsto se ha cometido contra una niña, niño o adolescente, la pena será de quince años a veinte años de prisión». El artículo 260 de la Lopna contempla las sanciones si el afectado es un adolescente, que están sujetas al artículo 259.

Finalmente, la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también protege a las víctimas, recordó García.

Más denuncias

En una de las noticias venezolanas más recientes, una mujer identificada como Yenimar Rojas Linares, fue detenida en la ciudad de Cúcuta, al Norte de Santander, en Colombia, luego que a finales de noviembre se difundiera un vídeo de un niño abusado por al menos cuatro mujeres en Barquisimeto, estado Lara. La publicación conmocionó por completo al territorio nacional.

Trapani insistió que hacer viral imágenes en Twitter no puede ser tomado como un mecanismo de denuncia, debido a que viola en principio el derecho a la privacidad e intimidad establecido en la Lopnna.

«Hoy tenemos algo que no teníamos hace un tiempo que es la posibilidad a través de los medios de comunicación de masificar este tipo de información. Y lo que antes podía estar ocurriendo en el interior y que no se sabía hoy puede tener más visibilidad. Eso hace que la gente crea que puede ser tomada en cuenta más rápido en redes», añadió Alexander Campos, sociólogo, profesor de la Universidad Central y director del Centro de Investigaciones Populares.

Señaló que no necesariamente existe un incremento de caso de abuso sexual infantil en el país, sino un aumento de las denuncias. Así mismo, aclaró que actualmente no existen estudios serios en Venezuela que demuestren la vulnerabilidad de los niños.

«Hay casos de distinta índole, que hablan de que los niños venezolanos están cada vez más vulnerables. Pareciese que el niño venezolano no está siendo atendido por el Estado», comentó Campos.

El abuso como problema social

El abuso sexual deja graves secuelas en niños, niñas y adolescentes, que siguen presentes o se intensifican en la adultez.

Depresión, baja autoestima, dificultad para mantener una vida íntima sana, incapacidad para establecer lazos de confianza, conductas de riesgo, trastornos de ansiedad y de la personalidad, actitud hipervigilante, dependencia de sustancias, trastornos disociativos y alimenticios e intentos de suicidio son solo algunos de los problemas que enumeran los expertos.

Las razones por las que se perpetran agresiones sexuales contra menores de edad en una sociedad son múltiples y han sido estudiadas desde hace décadas por psicólogos, sociólogos y antropólogos.

En 2018, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) advirtió que la violencia sexual durante una crisis humanitaria compleja como la que vive Venezuela no es una consecuencia del conflicto, sino «producto de las desigualdades de género y de las distintas formas de discriminación en ese contexto».

En mayo de 2021, Cecodap alertó que el abuso físico a los jóvenes venezolanos aumentó tras la cuarentena por la llegada del COVID-19 a Venezuela. Así mismo, Campos comentó que la migración venezolana y la pobreza dentro del país han dejado a los más pequeños indefensos, debido a la falta de políticas y esfuerzos del Estado por atender sus derechos y necesidades.

Dónde denunciar

Actualmente, Cecodap ofrece atención jurídica y psicológica a las víctimas de abuso sexual infantil. La organización insiste en que las familias no pueden dejar de denunciar sus casos. Para contactarlos hay que llamar a: +58 212-9514079.

En Venezuela también pueden dirigirse a:

1️⃣ Consejos de protección del niño, niña o adolescente.

2️⃣ Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

3️⃣ Policías Municipales.

4️⃣ Ministerio Público. En este caso, también es posible llamar al número 0212 509 82 51 o escribir al correo: dgpfm@mp.gob.ve.