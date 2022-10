Cómo reconocer las señales de abuso sexual infantil

Las múltiples denuncias de abuso sexual infantil que se han vuelto públicas en Venezuela durante las últimas semanas preocupan a organizaciones dedicadas a proteger a niños, niñas y adolescentes. Expertos insisten en que es fundamental que los padres e instituciones permanezcan alerta frente a la situación.

El Ministerio Público recibió al menos 718 denuncias de agresiones sexuales a menores de edad entre enero y agosto de 2022. El caso de un hombre que violó durante meses a sus siete nietas de entre 3 y 16 años de edad en Petare, al este de Caracas, indignó al país a finales de octubre.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó que se trata Arnaldo José Medrano Páez, quien fue detenido en las calle Brisas del Zulia del barrio El Nazareno. Actualmente hay una orden de aprehensión contra el tío materno Edgar Anaya Bolívar por los mismos delitos, notificó Tarek William Saab, fiscal general del país, en su cuenta oficial de Twitter.

Qué dicen los expertos

La campaña #NoSeTocan se ha vuelto viral en Twitter desde el 24 de octubre a raíz de distintos reportes de violencia sexual contras niñas, niños y adolescentes. Organizaciones y periodistas se han unido, como una forma de mostrar rechazo a los abusos contra niños y niñas, expresar apoyo a los afectados y exigir políticas públicas que permitan atacar el problema, como, por ejemplo, educación sexual integral.

«De 188 casos que atendimos en Cecodap este año, el 29 % corresponde a abuso sexual. No puedo afirmar o negar que hay un incremento, pero sí puedo decir que hay una constante en términos de casos. Esto indica que el contexto pandemia, la falta de programas de prevención y, sobre todo, un contexto de impunidad te da cuenta de que hay factores de riesgos que se materializan en agresiones sexuales«, expresó Carlos Trapani, coordinador del servicio jurídico de Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap).

Efecto Cocuyo conversó con expertos en protección infantil, quienes ofrecieron algunas recomendaciones para prevenir la violencia sexual sistemática y explicaron qué se debe hacer si un niño, niña o adolescente ha sido víctima de ella.

Aprender a identificar señales

La Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto de Estados Unidos (Rainn, por sus siglas en inglés), advierte que el abuso sexual infantil provoca serias secuelas a las víctimas, que las acompañan hasta su vida adulta.

Depresión, baja autoestima, dificultad para mantener una vida íntima sana, trastornos de ansiedad y de la personalidad, dependencia de sustancias, trastornos disociativos y alimenticios e intentos de suicidio son solo algunas de las consecuencias.

Por ello, la detección temprana es clave para detener o interrumpir cualquier intento de violación o agresión sexual contra la infancia y la adolescencia.

«Hay que vigilar quiénes frecuentan a los niños. Si esa persona que generalmente está con el niño quiere estar solo con él, hace intentos para separar al niño de un grupo familiar o si ese adulto tiene expresiones que representan un exceso de afecto, esas son señales de alarma. El perfil del agresor generalmente es una persona que tiene algún tipo de vínculo con el niño». Carlos trapani, cecodap

La importancia de la confianza

De acuerdo con la doctora Rosa Pellegrino, psicóloga de Cecodap, es fundamental que los padres o representantes establezcan relaciones de confianza sólidas con sus hijos, que permitan que ellos les participen o informen sobre situaciones irregulares en sus vidas.

Además, insistió en que se debe impartir una formación desde casa que enseñe al joven sobre su propio cuerpo, el respeto y, especialmente, dejar en claro que ninguna persona puede tocarlo sin su consentimiento u obligarlo a participar en actividades sexuales.

«Justamente estos temas que son difíciles de hablar requieren que exista esa relación de confianza. Debemos hacerles ver a ellos que pueden y deben acudir a nosotros, porque somos una fuente de información y protección. Que no se sientan apenados o avergonzados, porque si llegara a presentarse algún riesgo, él o ella va a ser capaz de contármelo y yo voy a poder actuar», apuntó Pellegrino.

#27Oct @psicopellegrino: Aunque NNA no comprenda la complejidad del abuso sexual, al instante, igual siente la agresión la persona que lo quiere. Esto en la vida adulta afecta a las relaciones interpersonales. No es solo el daño físico, también el emocional #CecodapLive — Agencia PANA – Cecodap (@Agenciapana) October 27, 2022

Estas son las recomendaciones de Cecodap

Desde Cecodap también recomiendan a los padres:

✅ Dejar de lado la incredulidad: creer al niño si este le cuenta que está siendo víctima de un adulto, incluso si pertenece al núcleo familiar.

✅ Hablar de señales de alerta.

✅ Evitar obligar a los niños pequeños a tener contactos (besos, abrazos, cosquillas) con adultos aún cuando los primeros muestran rechazo.

✅ Enfocarse en la importancia de la intimidad y el consentimiento.

✅ Enseñarles a niños, niñas y adolescentes el valor que tienen y lo que merecen recibir del otro.

✅ Trabajar desde edad temprana el autoestima.

✅ Informar, desde un lenguaje apropiado, que el abuso sexual es una problemática real, para que los jóvenes puedan estar alerta.

Políticas públicas y educación frente al abuso

En octubre de 2021 se promulgó en Venezuela la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, con disposiciones legales que incluso influyen en el Código Civil y en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

No obstante, para Carlos Trapani las leyes no son suficientes para hacerle frente al abuso sexual, si eso no conlleva a acciones efectivas en el país.

«Tener una ley no basta si eso no se traduce en políticas públicas o estrategias de protección, que se traduzcan en programas y servicios a las víctimas. Porque si haces espacios de formación o sensibilización en centros educativos y yo como víctima me reconozco a la formación y eso me está pasando a mí, ¿a dónde acudo? Si tú abres la formación tienes que tener la capacidad de poder contener la demanda que se hace a partir de ello», expresó.

Agregó que se debe partir por hablar de temas de sexualidad en los planteles, formar a los adultos, procurar que el docente tenga herramientas de detención temprana de abuso, tener funcionarios públicos del sistema de protección debidamente capacitados que permitan adecuada orientación a las víctimas.

Cómo denunciar abuso sexual infantil

Actualmente, Cecodap ofrece atención jurídica y psicológica a las víctimas de abuso sexual infantil. La organización insiste en que las familias no pueden dejar de denunciar sus casos.

En Venezuela pueden dirigirse a:

1️⃣ Consejos de protección del niño, niña o adolescente.

2️⃣ Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

3️⃣ Policías Municipales.

4️⃣ Ministerio Público. En este caso, también es posible llamar al número 0212 509 82 51 o escribir al correo: dgpfm@mp.gob.ve.

«Hay que vencer un conjunto de mitos, resistencias, temores y amenazas hasta dar el paso de hacer la denuncia. La denuncia te detiene la agresión y acerca a la víctima a su derecho a la justicia. ¿Dónde denunciar? El el lugar que le quede más cerca», culminó Trapani.