Desde 2021, han sido constantes las informaciones sobre accidentes ocasionados por fallas con el gas doméstico, como explosiones o fugas. Más recientemente, un suceso en el que fallecieron tres miembros de una familia y sus mascotas en Caracas ponen de nuevo sobre la lupa qué está pasando con este combustible.

El gas doméstico es parte del día a día de las familias, y la seguridad asociada a su uso debe ser una prioridad, ya que las potenciales fugas pueden derivar en consecuencias peligrosas para la vida y la propiedad.

Las causas de las fugas de gas pueden variar: desde instalaciones deficientes hasta bombonas de gas dañadas o tuberías muy viejas, por lo que es importante que los usuarios tomen medidas para prevenir estos accidentes.

El pasado domingo 5 de noviembre, una familia residenciada en un edificio en la urbanización Los Chorros, Caracas, falleció dentro de su apartamento debido a la inhalación de gases que se fugaron de un calentador de agua, según datos de la Policía Científica.

Las estimaciones del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos indican que más de un 75% de los hogares del país cuentan con gas para cocinar mediante cilindros, mientras 17% restante lo recibe por tuberías, principalmente en la ciudad de Caracas.

Tras estos accidentes, Efecto Cocuyo contactó a fuentes dentro de los Bomberos del Distrito Capital para establecer una serie de recomendaciones para quienes utilicen gas doméstico.

¿Qué recomendaciones se deben seguir ante la sospecha de fugas de gas en el hogar?

Desde los bomberos de Distrito Capital señalan que lo más importante es mantener la calma y evitar encender las luces y hacer movimientos bruscos que puedan generar algún contacto.

Los expertos indican que es recomendable evacuar el área donde se perciba el olor a gas y cerrar las llaves de paso del inmueble en caso de tener gas por tuberías.

Otra de las recomendaciones es llamar a los bomberos para atender la emergencia y mientas el equipo va en camino mantener las ventas y puertas abiertas para que no se concentre el gas.

Por último, pero no menos relevante, los bomberos recomiendan no encender nada que haga contacto con chispas, como lo son los interruptores de energía eléctrica y los teléfonos celulares.

¿Cómo se detecta una fuga de gas?

El gas natural no tiene olor, es por eso que se le agrega una sustancia química llamada mercaptano para que sea más fácil detectar una fuga.

Generalmente, las fugas se detectan por el olor a gas metano licuado.

Otra forma de evaluar si hay alguna fuga de gas es por el color que genera la llama, en este caso la de la cocina. La llama de la cocina es azul sola y no naranja, cuando está de color azul es porque hay un buen funcionamiento; pero si se convierte en naranja, es una señal de que hay una fuga de gas en alguna parte del electrodoméstico.

Los equipos bomberiles de Caracas y Valencia tiene expertos en gasometría para detectar estas fugas.

En páginas como MercadoLibre, Amazon y Ebay se ofertan detectores de gas doméstico.

¿Por qué hay gente que dice que el gas doméstico ahora viene sin olor?

Algunas personas en redes sociales han asegurado que el gas doméstico no tiene olor, pero desde los Bomberos de Distrito Capital señalan que esto es falso porque todos los gases licuados emanan olores en la actualidad con la intención de prevenir accidentes fatales.

“Precisamente por su olor, si el gas en Venezuela no oliera, el país no existiría por la cantidad de imprudentes que no les prestan atención a esos olores irregulares en sus vidas, decir que el gas doméstico no tiene olor es un mito”.

¿Por qué se genera una fuga de gas?

Expertos entrevistados por Efecto Cocuyo señalan que el mal almacenado de cilindros de gas doméstico es una de las principales causas de fuga de gas en el país.

Informaron que las fugas también se producen en los cilindros que tienen muchos años en el mercado y que no son reemplazados.

Por último, aseguran que otra de las causas de fuga se da a consecuencia de la imprudencia del ser humano por el desconocimiento y la falta de información sobre el uso, manejo y almacenamiento del gas.

¿De qué manera podemos estar seguros en casa utilizando gas cilíndrico o por tubería?

Los efectivos bomberiles siempre recomiendan que los equipos estén en un sitio al aire libre y a una distancia mayor a los 3 metros de la zona caliente.

Reiteran que importante el cierre de las llaves de paso cada vez que se deje de usar los equipos que funcionan mediante el gas.

“Fundamental no aceptar por parte de los proveedores de servicio que lleven cilindros visiblemente deteriorados y por cada instalación verificar que estos estén bien conectados con el método tradicional de usar agua con jabón para detectar fallas: si se genera espuma hay fuga”.

Es importante recordar hacer las revisiones regulares en sistemas de gas, contar con instalaciones certificadas y educar a los miembros del hogar sobre signos de alerta, ya que son pasos considerables para mantener un ambiente seguro.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...