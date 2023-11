Los dos preacuerdos alcanzados en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición ya tienen más de un mes firmados y a cinco días del deadline puesto por Estados Unidos, para el avance en el desmontaje de las inhabilitaciones políticas y la liberación de presos políticos, incluidos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, no hay buenas señales.

Cuatro son los estadounidenses que están presos en el país, donde la detención más reciente ocurrió el 24 de octubre, una semana después de la firma en Barbados, y se conoció en los últimos días. La persona fue identificada como Savoi Wright, un empresario de 38 años de edad.

Hasta este viernes 24 de noviembre, el gobierno venezolano solo ha liberado a cinco de los más de 300 presos políticos venezolanos; y Estados Unidos aún espera por la libertad de cuatro de sus ciudadanos, Eyvin Hernández, Jarrel Kenemore, Joseph Criistella y Savoi Wright.

El embajador Francisco “Paco” Palmieri, jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, en entrevista exclusiva con Efecto Cocuyo, ratificó lo dicho por el secretario Antony Blinken sobre la liberación de los presos de origen estadounidense. “…Queremos ver libres a los americanos detenidos…En un país democrático no pueden tener presos políticos y hay que comenzar ese proceso”, dijo en la entrevista con Luz Mely Reyes.

Efecto Cocuyo elaboró los perfiles de los cuatro estadounidenses privados de libertad en Venezuela:

Savoi Wright

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos podrían volver a ser críticas tras una nueva detención de un ciudadano estadounidense en tierras venezolanas. Savoi Wright, de 38 años de edad, de California, es un empresario que fue detenido en Venezuela el pasado 24 de octubre, una semana después de la firma del acuerdo de Barbados.

Poco se sabe sobre la detención del empresario norteamericano. Sus familiares señalaron en una entrevista con The Associated Press (AP) que les exigieron miles de dólares a cambio de la liberación de Wright.

A casi un mes de su detención, las autoridades venezolanas no han presentado cargos penales contra el estadounidense; tampoco se sabe cuál es su lugar de reclusión y no se le ha permitido reunirse con un abogado. El embajador Palmieri declaró a EC que “… todavía estamos averiguando las circunstancias, entendiendo la situación actual de este americano. No podemos compartir información de su caso y todavía estamos pidiendo acceso para hablar con él, pero como no tenemos embajada allá siempre es un poco complicado”.

“Es una pesadilla. Es como ver una película de terror, pero estás dentro de ella”, afirmó la madre del empresario en una entrevista con AP.

Matthew Miller, portavoz del Departamento del Tesoro, tras ser preguntado sobre la detención de Wright, respondió que “negarse a acatar los términos de este acuerdo llevará a Estados Unidos a anular los pasos tomados”.

Eyvin Hernández

El abogado Eyvin Hernández, de 45 años de edad, es estadounidense de padres salvadoreños. Fue detenido en Venezuela en marzo de 2022, acusado de ser un espía de Estados Unidos.

El abogado, radicado en la ciudad californiana de Los Ángeles, y que desde hace 16 años trabaja en la oficina del Defensor Público, fue apresado tras un viaje que realizó a Colombia, y cuando intentó llegar a Venezuela, desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, fue secuestrado por hombres armados.

“Yo digo que eso fue un secuestro, que, si lo están echando en un carro encapuchado contra su voluntad, eso es un secuestro. Él es inocente”, dijo Ana Sandoval, madre de Hernández, en una entrevista con Telemundo.

Hernández se encontraba en Colombia de vacaciones y habría cruzado la frontera venezolana con el fin de ayudar a una amiga a sellar su pasaporte; en ese momento fue interceptado por las autoridades, según el testimonio de los familiares.

El abogado estadounidense está preso en una prisión militar del país y, según familiares, el centro de reclusión se encuentra en condiciones precarias, prácticamente de tortura.

La madre del abogado aseguró que se encuentra frustrado, desesperado y quebrantado y que solo se les permite comunicarse con sus seres queridos dos días a la semana y las llamadas siempre son vigiladas por un custodio.

Jarrel Kenemore

Jerrel Lloyd Kenemore, de 53 años de edad, es un programador de software que vivía en Colombia junto a su pareja, la ingeniera Yasmina Guillarte Alarcón, y que habría sido secuestrado en la frontera colombo-venezolano por presuntos guerrilleros, que después lo entregaron a las autoridades venezolanas.

El programador se encuentra detenido en el país desde marzo del año pasado; su pareja sentimental, una estilista, un militar y su hermano, también se encuentran privados de libertad tras ser vinculados con Kenemore.

Las autoridades venezolanas señalan que el norteamericano habría ingresado al país mediante un paso ilegal, pero la defensa de Kenemore niega la acusación y señalan que el programador informático había planificado mudarse a la ciudad de Valencia, estado Carabobo, para establecer una vida con su pareja.

Kenemore ha denunciado que ha sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ha intentado suicidarse y en dos ocasiones se ha declarado en huelga de hambre para que se haga justicia.

“Jerrel es un buen hombre estadounidense y cristiano. Todo lo que quería hacer era estar con la mujer que amaba. Sus hermanas, hijos y nietos lo extrañan mucho y solo lo queremos en casa”, dijo Jeana Kenemore Tillery, su hermana, en una entrevista telefónica a la agencia de noticias AP.

Joseph Cristella

Joseph Ryan Cristella, 39 años de edad y residente de Florida, está detenido en Venezuela desde septiembre del año 2022, cuando viajó a Colombia para encontrarse con su prometida, una mujer venezolana que había conocido dos años antes durante un viaje de negocios a República Dominicana.

La familia de Cristella desconoce si el hombre fue detenido en territorio venezolano o cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela; pero aseguraron que el ciudadano estadounidense estuvo previamente detenido en una cárcel venezolana en el estado Táchira. Después fue llevado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde aún permanece detenido junto a Kenemore y Hernández.

Cristella fue procesado por el delito de conspiración contra el Estado venezolano y fue calificado por el Departamento de Estados de EE. UU. como “detenido injustamente”.

Tras esa calificación hecha por la oficina del Tesoro estadounidense, Roger Cartens, visitó Caracasa en junio de este año como Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes. El funcionario vino al país para negociar la liberación de todos los presos de nacionalidad estadounidense que están en Venezuela.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...