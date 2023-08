Mejoras en el servicio de salud, entrega de la bolsa de alimentación y el aumento a 80 días para el bono de recreación fueron parte de las exigencias que jubilados del Gobierno de Distrito Capital exclamaron ante el despacho que queda al frente de la plaza Bolívar de Caracas, este martes 29 de agosto.

Aproximadamente 50 adultos mayores se concentraron a las afueras del ente para pedir respuestas a la falta de respuesta a sus demandas y que llevan más de un año denunciando.

Jubilados del gobierno de Caracas protestaron por pensiones dignas. Foto: Mairet Chourio

“El jefe de gobierno (Nahum Fernández) no nos ha dado la cara en todo el año que llevamos protestando por nuestros beneficios, en cambio nos manda a hablar con sus representantes y nos han vacilado”, dijo Yenny López, una de las manifestantes.

Agregó que “hace un meses nos dieron una bolsa con tres cositas, hay otros organismos que dan esas bolsas con proteínas, nosotros los jubilados no recibimos bolsas de ese tipo”, denunció.

Por qué protestan los jubilados

Con una pensión de 130 bolívares más un bono de “guerra económica” que perciben, a través del carné de patria, equivalente a 600 bolívares al mes, los jubilados se quejaron que no les alcanza para medicamentos ni mucho menos para recrearse.

“Después de trabajar por más de 20 años aquí no es justo que ni tengas para los medicamentos, que están esperando que nos muramos. Nuestro servicio de salud son los bomberos pero después allá te mandan a hacer exámenes, como los haces porque con 130 bolívares no tienes ni para hacerte unos exámenes, no tienes para nada”. dijo Gonzalo Pérez de 66 años

Se concentraron en la plaza Bolívar de Caracas este 29 de agosto. Foto: Mairet Chourio

Por su parte, Marjorie Travieso, jubilada del área administrativa del Gobierno de Caracas, admite que para poder mitigar la situación que padece tiene que hacer “trabajitos”.

“Nos dan un bono de guerra pero eso no alcanza para nada, yo vivo en un edificio y tengo que pagar condominio, luz, teléfono y cable porque tampoco me voy a encerrar para morirme de tristeza porque lo que nos pagan no me alcanza ni siquiera para ir a la playa y volver”, afirmó.

Los jubilados seguirán tomando las calles de no recibir respuesta. Salir y unirse es la clave que usarán para que sean escuchados.

La pensión en Venezuela es de 130 bolívares. Foto: Mairet Chourio

