Trabajadores del sector público protestaron una vez más en las calles de Caracas, este 4 de agosto, para exigir respeto a los contratos colectivos y el pago completo de bonos, primas y otros beneficios laborales.

En una marcha que partió desde el Ministerio de Educación hasta el Ministerio de Educación Superior, en el centro de la capital, docentes, enfermeras, empleados y obreros activos y jubilados exigieron la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que reduce el valor de las primas salariales.

Durante la protesta, los trabajadores también clamaron por el pago total del bono vacacional para profesores, además del cumplimiento de la cláusula de uniformes para profesionales del área de salud.

«Estamos protestando hoy los trabajadores porque el Estado empleador, a través de los lineamientos de la Onapre, nos está vulnerando el derecho a los contratos colectivos. Los pocos beneficios que teníamos nos los han menoscabado con la complicidad de sindicatos paralelos», dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital.

Paro nacional en puertas

Desde los sectores Educación y Salud, aseguran que las protestas son el preámbulo de actividades más contundentes, pues evalúan la posibilidad de irse a un paro nacional.

«Los trabajadores venezolanos tenemos por derecho el período vacacional y el pago de vacaciones, pero el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Planificación, a través del instructivo de la Onapre, implementaron un mecanismo perverso para robarle el salario a los trabajadores. Ahora las vacaciones de agosto, dos meses y medio, las van a terminar pagando en enero de 2023″, expresó Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios.

Georgina Tovar, docente por más de 14 años y una de las manifestantes de este jueves, espera que su situación mejores y pueda tener un sueldo digno que le permita asumir los gastos personales y de su familia.

«Yo no quiero una bolsa, yo quiero que me paguen lo que valgo para yo comprar lo que yo quiero y lo que yo necesito. No vuelvo al aula si no me pagan lo que deben y lo que yo merezco», resaltó.

Trabajadores de otros estados del país también replicaron las acciones de protesta, como Monagas, Guárico y Aragua.

Ana Rosario Contreras aseguró que las manifestaciones se mantendrán mientras el gobierno nacional «se siga burlando» de los derechos de los trabajadores.

«Es el momento de la organización, de la unión y de la articulación para defender derechos tan importantes como la calidad de vida, la salud y la educación», añadió .

#4Ago Docentes de Monagas protestan exigiendo al Ministerio de Educación la eliminacion del instructivo Onapre, pago completo del bono vacacional y beneficios contractuales. Se encuentran a las fueras de la Zona Educativa en #Maturín pic.twitter.com/Jj8ingukR9 — Liany Ochoa (@lianyochoa) August 4, 2022

Información en desarrollo…